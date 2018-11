Un texte de François Pierre Dufault

Dans son plus récent budget d'immobilisation, le gouvernement de Wade MacLauchlan s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur cinq ans afin de bâtir une série d'installations modernes à la grandeur de la province qui vont répondre aux besoins des Insulaires qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale et de dépendance s.

Les libéraux promettent d'investir près de 60 millions de dollars dans le remplacement de l'hôpital Hillsborough, à Charlottetown, dont certaines sections sont âgées de plus de 90 ans. Il s'agit d'une promesse de longue date du parti au pouvoir.

L'ouverture de ce nouvel édifice est cependant repoussée à 2025.

Le ministre de la Santé et du Mieux-être, Robert Mitchell, estime que des investissements bien au-delà du remplacement du vieil hôpital Hillsborough sont nécessaires.

Il s'agit d'offrir le bon service, par la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Robert Mitchell, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard

Depuis un an, les responsables de la santé publique à l'Île-du-Prince-Édouard disent avoir fait l' analyse complète des besoins de la population de la province en matière de services de santé mentale et de traitement des dépendances. Ils ont conclu qu'un nouvel hôpital ne pouvait pas, à lui seul, répondre à tous ces besoins.

Bâtir un nouvel hôpital aurait été la chose facile à faire , explique la directrice administrative des services de santé mentale et de traitement des dépendances, Verna Ryan. Des services doivent aussi être disponibles et accessibles dans la communauté.

« Culture de l'asile »

La chef des services de santé mentale et de traitement des dépendances, la Dre Heather Keizer, calcule que 43 % des patients qui reçoivent des soins en santé mentale à l'île sont hospitalisés. Il s'agit pourtant, selon elle, de la forme de traitement la plus coûteuse et parfois la moins efficace. L'Île-du-Prince-Édouard a eu une culture de l'asile , dit la psychiatre.

Le gouvernement libéral prévoit donc injecter une part importante de son budget d'immobilisation en santé mentale, soit 29 millions de dollars d'ici 2021, dans la construction d'unités de logement supervisé et de transition.

Le plan prévoit également l'ouverture de quatre centres de services communautaires en santé mentale d'ici 2020. Des services en ligne seraient disponibles dès l'an prochain.

Les responsables de la santé mentale à l'Île-du-Prince-Édouard, Verna Ryan et la Dre Heather Keizer, avec la dirigeante par intérim de l'agence provinciale de la santé publique, Denise Lewis Fleming, et le ministre de la Santé et du Mieux-être, Robert Mitchell. Photo : Radio-Canada/François Pierre Dufault

L'avantage de soigner les patients dans leur communauté et dans un délai convenable, c'est que nous pouvons employer à bon escient l'ensemble de nos ressources , fait valoir la Dre Heather Keizer, faisant référence aux travailleurs sociaux et aux infirmières spécialisées en santé mentale, notamment. À l'heure actuelle, tous les cas qui aboutissent à l'urgence sont pris en charge par des psychiatres. Ceux-ci portent un lourd fardeau.

Le gouvernement envisage finalement d'aménager, d'ici 2022, une urgence de 12 lits dédiée à la santé mentale. Celle-ci serait adjacente à l'urgence de l'hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown.

L'agence provinciale de la santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard prévoit lancer, d'ici quelques semaines, un appel d'offres pour l'élaboration d'un plan d'infrastructure en santé mentale.