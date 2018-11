Le visiteur est accueilli dans l’intimité d’un Déjeuner sur l’herbe revisité en grand format : celui de trois femmes noires, robes courtes et bijoux scintillants, dans l’illustre pose du chef d’oeuvre de Manet. Les titres des oeuvres, souvent en français, annoncent d’emblée la source première de son inspiration artistique : Picasso, Courbet ou encore Matisse.

Je suis tombée en amour avec le romantisme et le côté très provocateur et rebelle que les peintres français avaient. Beaucoup d’entre eux travaillaient avec des messages politiques. Mickalene Thomas, artiste visuelle

À l'entrée de l'exposition, « Le Déjeuner sur l'herbe : Les trois femmes noires » (2010) est inspiré d'une commande photographique du MOMA. Photo : Radio-Canada/Maud Cucchi

Aux États-Unis, les femmes noires sont presque considérées comme des citoyens de seconde classe, dénonce Mickalene Thomas. S’en inspirer puis les utiliser comme une source d’émancipation permettra aux jeunes spectatrices qui les voient de se projeter en elles, « d’avoir une estime de soi et une visibilité », espère l’artiste visuelle établie à Brooklyn.

Hommage aux modèles d’émancipation

Mickalene Thomas a grandi au New Jersey. Son art multidisciplinaire creuse son sillon dans la culture afro-américaine dont elle s’est imprégnée en grandissant. La New-Yorkaise rend hommage aux actrices et chanteuses noires américaines du siècle dernier qui l’ont impressionnée en s’imposant à leur manière.

Dans l’une des installations vidéo, Do I look like a lady? (Comedians and Singers), elle expose un montage d’archives juxtaposant des extraits de Nina Simone, Whoopie Goldberg et Diahann Carroll, entre autres. Elle évoque leur élégance, leur énergie sans bornes et les modèles d’émancipation qu’elles sont devenues en défiant l’univers du divertissement de leur époque, souvent masculin et sexiste.

Cette exposition, c’est une célébration des femmes noires, des corps noirs, de l’émancipation de qui nous sommes et de la diversité au sein des corps féminins noirs. Mickalene Thomas

La scénographie de Mickalene Thomas : Femmes Noires intègre des espaces de détente au centre des salles d’exposition de l’AGO. Des canapés et des fauteuils entourés de fausses plantes reproduisent un salon où le spectateur est invité à s’installer comme chez lui.

Les salles d'exposition proposent des espaces de détente. Photo : Radio-Canada/Maud Cucchi

L’intimité est mise en scène dans le parcours de l’exposition, comme dans les oeuvres de l’artiste qui n’hésite pas à se mettre à nu, avec sa compagne, dans la vidéo je t’aime deux, 2014. Le discours sur les femmes noires s’élargit aussi à la représentation du désir féminin queer.

C’est la première grande exposition solo consacrée à Mickalene Thomas au Canada. L’artiste a récemment photographié la chanteuse de rap Cardi B pour W Magazine.