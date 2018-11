Ces récompenses annoncées mardi ont donné à ce long-métrage réalisé par Peter Farrelly un élan bien mérité. Ce film raconte l'amitié née entre le pianiste de jazz Don Shirley et son chauffeur blanc au début des années 1960.

Il fait partie des favoris pour les Oscars depuis qu'il a remporté le prix du public au Festival international du film de Toronto, mais il a eu du mal à attirer les foules dans les salles obscures.

Une étoile est née (A Star Is Born) a également remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur réalisateur pour Bradley Cooper, de la meilleure actrice pour Lady Gaga et du meilleur second rôle pour Sam Elliott.

L'adaptation par Barry Jenkins de l'œuvre de James Baldwin Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) a été primée pour son scénario, de même que pour la performance de l'actrice Regina King dans un rôle secondaire.

Les deux acteurs principaux du film If Beale Street Could Talk : KiKi Layne (à droite) et Stephan James (à droite) Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Les prix seront remis lors d'un gala à New York le 8 janvier prochain. L'organisme new-yorkais National Board of Review récompense chaque année les meilleures productions cinématographiques.