OEM et Valoris, qui se poursuivaient mutuellement en cour, ont accepté un processus de médiation. Les activités de tri sont à l'arrêt depuis plus d'un an.

On va faire ça comme un mariage. On se marie pour le meilleur et pour le pire et on a pris le pire en partant et ensuite on a mis chacun de l'eau dans notre vin. Ce que nous on a fait, on était conscients que c'était l'argent des citoyens, et aller en cour n'était pas la meileure étape. Ça nous aurait coûté beaucoup plus cher que ce que ça nous coûte présentement , affirme Robert Roy, le préfet de la MRC du Haut-Saint-François.

Valoris a remis à OEM une somme de plus de 2 milions de dollars provenant d'un contrat de 15 milions de dollars qu'elle retenait. Robert Roy reconnaît que la reprise des activités n'est pas pour demain, mais il juge que les relations sont maintenant nettement meilleures.