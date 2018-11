Un texte d'Anaïs Brasier

Taylor Woods passait une bonne soirée samedi dernier. Elle assistait, comme elle le fait souvent, à un spectacle de musique au Tide and Boar, à Moncton, avec des amis.

Tout se passait bien, même si le bar était plein à craquer. C’était un bon spectacle , dit-elle. Mais les choses se sont gâtées sur le chemin du retour. Une amie la raccompagnait chez elle en voiture, quand elle a commencé à se sentir très mal. Elle a même demandé à son amie de s’arrêter sur le bord de la route, où elle a été malade. Pourtant, elle assure qu’elle était très bien en sortant du bar.

Son amie, inquiète et se doutant que quelque chose clochait, a ramené Taylor avec elle, plutôt que de la déposer à son domicile. Elle a vomi pendant cinq heures, mais ne se souvient de presque rien. Ça m’a pris deux jours pour m’en remettre , dit-elle.

Taylor Woods a porté plainte à la GRC quelques jours après les événements. Photo : Radio-Canada

Taylor est convaincue d’avoir été droguée. Elle assure ne pas avoir bu assez d’alcool pour se retrouver dans cet été et a déjà vécu une situation semblable, plus jeune. C’était le même genre de mal que j’ai ressenti.

Taylor Woods a porté plainte à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mardi, quelques jours après les événements.

J’ai bu deux bières durant la soirée

Même soirée, même bar, une autre femme. Beth Dobson assure avoir bu deux bières samedi soir au Tide and Boar. En sortant du bar, tout allait bien, dit-elle. Mais durant les dix minutes de voiture qui la séparaient de chez elle, elle a commencé à se sentir mal. Comme Taylor, elle a dû demander à son ami de s’arrêter pour vomir.

Je n’aurais pas dû me sentir comme ça après seulement deux bières. J’ai continué à me sentir mal pendant deux jours. Beth Dobson

Elles seraient donc au moins deux femmes, selon leurs affirmations, à avoir été intoxiquées à la drogue du viol samedi soir.

Des dizaines d’histoires semblables

Mais le problème est répandu, pense maintenant Taylor Woods. Elle a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Plus on en parle, moins les gens vont oser faire ça , lance-t-elle.

La réaction a été inimaginable. Je ne peux même pas croire le nombre d’histoires qu’on m’a envoyé par messages. S’il faut en croire les messages qu’elle a reçus, ce genre d’histoire se produit toutes les fins de semaine à Moncton, assure-t-elle.

Je savais que ça arrivait, mais que ça arrive aussi souvent, c’est un problème qu’il faut régler. Taylor Woods

Le Tide and Boar établit de nouvelles mesures de sécurité

Le propriétaire du Tide and Boar, Chad Steeves, a publié un communiqué sur sa page Facebook lundi. Je suis attristé et dégoûté que ceci est encore un problème grave dans notre société et dans notre communauté. Le Tide & Boar, comme membre fier de cette communauté, prend cet enjeu très sérieusement , peut-on lire.

Le propriétaire du Tide and Boar veut resserrer les mesures de son établissement pour éviter que ses clients soient intoxiqués à la drogue du viol. Photo : Radio-Canada

Il indique ensuite que de nouvelles mesures de sécurité ont été établies dans son établissement :

n’importe quel verre ou breuvage laissé sans surveillance sera jeté immédiatement;

des membres de sécurité additionnels seront présents pour des soirées de spectacles et de grands évènements;

nous ferons de la sensibilisation afin d’éduquer le public par l’entremise d’affiches dans les endroits publics de notre édifice;

nous aurons dorénavant des trousses de dépistages de drogues de viol disponibles au bar pour vérifier si un breuvage a été altéré.

Taylor Woods et Beth Dobson se disent satisfaites de la réaction de l’établissement.

La GRC n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada. Elle indique toutefois par courriel que les personnes pensant être intoxiquées doivent se rendre immédiatement à l’hôpital et le rapporter à la police.

Avec les informations de Gabriel Garon et Wildinette Paul