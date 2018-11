Selon la travailleuse sociale Angie Lynch, l'une des organisatrices de l’événement, les tentes ont été installées pour illustrer ce à quoi la ville pourrait ressembler si rien n’est fait pour lutter contre la pauvreté.

Angie Lynch, une des organisatrices du rassemblement, croient que plusieurs des mesures prises par le gouvernement Ford pénalisent les personnes les plus vulnérables de la société. Photo : CBC/Amy Hadley

Mme Lynch croit que la situation pourrait empirer en raison des récentes décisions du gouvernement progressiste-conservateur.

Nous avions hâte de recevoir les données du projet pilote [sur le revenu minimum garanti] pour prendre de bonnes décisions concernant des politiques sociales. Angie Lynch, travailleuse sociale

Le projet pilote a été annulé en juillet, un peu plus d’un an après son lancement. La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLoead, avait alors indiqué que l’initiative n’est pas viable à long terme.

M. Ford dit que la meilleure façon de sortir de la pauvreté est un emploi, mais il a enlevé des droits aux travailleurs et des avantages sociaux qui venaient d’être mis en place , affirme Mme Lynch, en référence aux changements aux normes du travail annoncé plus tôt cet automne.

Un emploi n’est pas toujours suffisant , croit John Cimprich, qui participait au projet pilote de revenu minimum garanti à Thunder Bay en plus de travailler à temps partiel.

John Cimprich peine à payer ses factures depuis l’annulation du programme de revenu minimum garanti. Photo : Radio-Canada

[Le revenu minimum garanti] me donnait les moyens de rêver à un meilleur futur, d’être moins anxieux et d’avoir l’occasion de devenir un meilleur travailleur. John Cimprich

Mme Lynch s’inquiète également des changements au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Je crois que cela va devenir beaucoup plus difficile d’accéder au programme.

Plusieurs personnes ont raconté leur histoire pour montrer différentes facettes de la pauvreté. Photo : CBC/Amy Hadley

La travailleuse sociale est optimiste que le gouvernement changera de cap si la communauté est solidaire et montre qu’il fait fausse route.



Avec les informations de CBC