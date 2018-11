Un texte d’Isabelle Damphousse

Les techniques de construction traditionnelles diffèrent entre la Belgique et le Canada.

En Belgique, les constructions sont majoritairement en béton et en brique, tandis qu'au Canada, les ossatures de maisons sont plutôt faites en bois.

Au cours des dernières années, la construction en ossature de bois gagne en popularité sur le Vieux Continent.

Selon les représentants de la Wallonie qui participent au forum, la construction en ossature de bois limite l’énergie grise des bâtiments, stocke le dioxyde de carbone et le bois est un matériau plus sain pour la santé.

Les Européens ne veulent pas nécessairement reproduire le modèle canadien dans son entièreté. En raison de leur climat, ils favorisent d’autres matériaux d’isolation que ceux utilisés au Canada. L’objectif est d'éviter la climatisation en été.

Les écomatériaux sont donc une avenue intéressante. Les isolants écologiques vont nous permettre d’avoir de meilleurs tampons thermiques, de meilleurs déphasages et de meilleures inerties qui sont des caractéristiques importantes pour le confort d’été chez nous , explique la présidente de Cluster Éco-Construction de Wallonie, Krystel de Myttenaere.

Partage de connaissances

Les représentants de la Wallonie souhaitent partager le savoir-faire développé en Europe avec les partenaires bas-laurentiens.

Selon la présidente du Créneau Écoconstruction, Claire Sirois, en raison de la densité géographique et en raison des coûts énergétiques, les Européens ont dû faire face, avant nous, à la nécessité de développer des matériaux innovateurs moins énergivores, plus écologiques et plus durables.

Les matériaux développés en Europe pourraient très bien être produits au Québec selon elle.

Évidemment le bois est la première matière à laquelle on pense , elle mentionne aussi le développement dans la Mitis de la filière du lin, reconnu pour ses propriétés isolantes. Elle croit aussi au potentiel du chanvre qui pourrait être cultivé sur les terres en friche de la région.

Le SEREX, le Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers, est aussi en train de développer des matériaux de construction à base de champignons.