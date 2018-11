Au total, la proposition a été entérinée à 54,40 % chez les étudiants du 1er cycle et à 71,92 % chez ceux des cycles supérieurs. Les taux de participation étaient respectivement de 40,19 % et 24,99 %.

Notre première impression, c'est que le vrai travail commence , indique Mathieu Montégiani, président de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL).

L'association étudiante explique qu'il faut maintenant rédiger une entente avec l'Université, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et la Société de transports de Lévis (STLévis).

On commence à travailler dès cette semaine pour que l'entente soit rédigée le plus rapidement possible , ajoute M. Montégiani.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Laissez-passer universel de transport : les étudiants se réjouissent

Les associations étudiantes espèrent qu'un laissez-passer universel (LPU) soit mis en place à la session d'automne 2019.

Les étudiants devront payer 120 $ par session pour avoir un accès illimité au transport en commun lors des semestres d'automne et d'hiver. Le montant passera à 144 $ en 2021-2022, montant ensuite indexé de 2 % par année.

Les personnes qui ne peuvent utiliser le transport en commun en raison d'un handicap ou qui habitent un territoire non desservi pourront toutefois se retirer de l'entente.

Dans un communiqué, l'Université Laval, le RTC et la STLévis se sont dits satisfaits du résultat du scrutin et ont félicité les étudiants pour avoir mené à terme cet important processus .

Le projet avait été proposé par les associations étudiantes la première fois il y a près de 10 ans, en 2009.