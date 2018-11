Un texte de Marie-Pier Mercier

« Les deux partis ont conspiré pour écarter les plus petits partis et les députés indépendants de comités influents », ont déclaré Derek Fildebrandt, le chef du parti conservateur libre et Robyn Luff, l'ancienne députée néo-démocrate qui siège maintenant comme indépendante.

D'après eux, les néo-démocrates et les conservateurs ont conspiré pour siéger aux comités dont il veulent faire partie.

Lundi soir, une motion du gouvernement visant à modifier le nombre de membres des comités a été présentée par la ministre des Services à l’enfance, Danielle Larivee.

Le leader parlementaire des conservateurs, Jason Nixon, s'est alors immédiatement levé en énonçant une procédure parlementaire rarement utilisée qui a pour effet de restreindre le débat et de ne permettre aucun amendement à une motion.

Ils veulent monopoliser le débat et le pouvoir Derek Fildebrandt

Robyn Luff, qui a été renvoyée du caucus du Nouveau Parti démocratique (NPD) il y a trois semaines, après avoir prétendu avoir été intimidée par la direction du parti, a été retirée d’un des deux comités dans lesquels elle siégeait et a été remplacée par un député du NPD. Elle voulait présenter un amendement qui lui aurait permis de rester au sein du comité influent des comptes publics. Elle siège toujours au comité des communautés et de la famille.

Derek Fildebrandt avait aussi un amendement qui lui aurait permis de siéger à nouveau au comité des comptes publics.

M. Fildebrandt a quitté le caucus du PCU en août après avoir été au coeur de nombreuses controverses. Le politicien qui siège depuis comme indépendant pour la circonscription de Strathmore-Brooks a reconnu avoir mis en location sur Airbnb un logement pour lequel il réclamait une subvention auprès du gouvernement. Il a aussi admis avoir facturé certains repas deux fois au gouvernement. Il a aussi été reconnu coupable dans une affaire de délit de fuite.

Décision sans consentement

Les modifications apportées aux comités sont effectuées sans le consentement des députés concernés.

« Les comités sont importants parce que les députés ont un rôle à jouer dans les politiques et ils aident à renforcer la coopération entre les parties », explique Robyn Luff.

C’est un exemple absolu du contrôle que les grands partis exercent sur le parlement et de leur détermination à faire taire les voix de la pensée indépendante. Robyn Luff, députée indépendante

Derek Fildebrandt a laissé entendre que les deux partis avaient pris des mesures pour punir les députés qui ont dénoncé leurs caucus respectifs.

« Derek a tort. Si ces personnes veulent avoir plus de place sur les comités, je les invite à gagner l’opposition officielle ou le gouvernement la prochaine fois », a répondu le leader parlementaire des conservateurs, Jason Nixon.

« La composition des comités reflète le nombre de députés élus par parti. Nous avons des places limitées pour les députés indépendants. Ce n’est pas une bonne façon de gérer le temps d’avoir des plusieurs députés indépendants qui font plusieurs motions. Nous n’avons pas assez de place dans notre système pour que les députés indépendants siègent à plus d’un comité », a conclu quant à lui Brian Mason, le leader parlementaire du NPD.