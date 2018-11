Selon Denis Constantineau, porte-parole de la planification communautaire, le plus important héritage des États généraux sont les structures plus formelles et plus planifiées qui facilite le travail intersectoriel.

Ce sont ces mêmes structures qui permettent aujourd'hui de mobiliser le mouvement de résistance francophone à Sudbury

Denis Constantineau est le porte-parole du comité de planification communautaire de Sudbury, créé à la suite des États généraux de 2008. Photo : Radio-Canada

Un bouton rouge

Un des mécanismes dont s’est dotée la communauté lors des États généraux est communément appelé le bouton rouge .

C’est un mécanisme qui nous permet, en cas de crise, de convoquer rapidement des joueurs clés de la communauté pour faire l’état des lieux et savoir quelles actions on doit poser , explique M. Constantineau.

Dix ans après les États généraux, la communauté fait appel à ce mécanisme pour la première fois afin de rassembler les membres du comité de direction de la planification communautaire et les directeurs généraux des organismes francophones.

Il faut que les gens travaillent ensemble dans des dossiers comme présentement. C’est facile de dire l’université nous affecte pas, ou le commissariat ne nous affecte pas, mais [si l’on pense comme ça,] éventuellement ils vont venir pour nous et il n’y aura plus personne pour nous défendre.

Des réussites et des échecs

En 2008, sous le slogan Je rêve Sudbury ! , les quelques 200 participants des États généraux ont réimaginé l’avenir de la communauté franco-sudburoise.

Les gens se mettent ensemble pour déterminer dans quelle direction ils veulent aller, quel est l’horizon lointain qu’ils voient pour la communauté francophone de Sudbury, et par quels moyens on va y arriver , a alors résumé l’ex-directeur de l’Institut franco-ontarien, Gratien Allaire.

Des neuf tables sectorielles sont ressortis 17 projets.

Depuis, certains de ces rêves ont pris de l’ampleur.

C’est le cas du projet de la Place des Arts de Sudbury, qui s’est dessiné lors des concertations sur les arts, la culture et le patrimoine. La table de concertation s’était alors donné comme but d’ incarner la communauté francophone dans un lieu [...] de rassemblement.

Les travaux sur le futur site de la Place des arts à Sudbury ont commencé le 29 octobre 2018. Photo : Radio-Canada

Depuis, le projet a connu plusieurs avancées et a réussi à obtenir du financement des trois paliers gouvernementaux. Les travaux de construction ont commencé cet automne.

Toutefois, la francophonie sudburoise a aussi connu ses difficultés.

Le projet d’assurer la viabilité économique de la librairie francophone Grand ciel bleu à échoué en septembre 2011 lorsqu’elle a dû fermer. La Bouquinerie du Moulin et la Librairie du Centre ont aussi partagé ce sort depuis.

Si la Place des Arts propose d’ouvrir une nouvelle librairie francophone au centre-ville, il reste encore à voir si celle-ci surmontera les problèmes financiers qui ont affligé ces prédécesseures

Les opinions diffèrent en immigration

Selon Christian Howald, coordonnateur de projet du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario, la table sectorielle sur l’immigration n’a su mener à des améliorations dans le domaine.

Christian Howald du Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario Photo : Radio-Canada

En dépit des objectifs d’augmenter le taux de rétention des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires, M. Howald soutient qu’il n’y a eu aucun progrès dans les 10 dernières années.

Il n’y a aucune directive à l’Université Laurentienne pour assurer la rétention des étudiants étrangers. La seule directive est l’attraction , explique-t-il.

En ce qui concerne les travailleurs internationaux, M. Howald soutient qu’ un bris de communication entre le système de recrutement de ces travailleurs et la communauté qui doit les accueillir contribue à leur isolement.

M. Constantineau reste toutefois plus optimiste.

C’est un objectif en voie de réalisation , soutient-il.