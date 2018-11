Un texte de Gilles Munger

En 2007, la Ville de Saguenay a signé une entente avec Pêches et Océans Canada et Transports Canada pour assurer la sécurité des villages de pêche blanche à La Baie.

Les zones jaunes seront désormais gérées par Pêches et Océans Canada. Les zones vertes demeurent sous la responsabilité de la Ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada

Cette entente prévoit que la Ville doit entretenir les sites pour assurer la sécurité des pêcheurs.

Elle a aussi pour mandat d'expulser les contrevenants et de leur imposer des amendes au besoin.

La Ville entend conserver la gestion et assurer la sécurité des villages de pêche de l'Anse-à-Benjamin et du secteur de Grande-Baie.

Le conseil d’arrondissement suggère cependant que Saguenay se retire de la gestion la zone jaune, c’est-à-dire toute la portion nord et la portion sud de la baie des Ha! Ha!.

Séance du conseil d'arrondissement de La Baie Photo : Radio-Canada/Gilles Munger

Si la Ville va de l’avant, ce sera la règlementation fédérale qui s'appliquera dans cette zone. Les deux seuls coins qui vont être entretenus, ça va être nos villages. Les autes coins [la zone jaune] ça va être champ libre dans le sens que ça va être à vos risques et périls , explique le conseiller municipal Martin Harvey.

Il n’y aura donc plus de restrictions particulières outre celles de ne pas nuire à la navigation et de respecter les dates d'embarquement et de débarquement des cabanes.

Le changement ne sera pas appliqué cette année. Saguenay devra d’abord discuter du dossier avec le fédéral avant de se retirer de la zone jaune.