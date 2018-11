Un texte de René Landry

La SNA a quelque peu peiné pour pourvoir le poste de vice-président, après quelques désistements. Or voici que la SNA pourra compter sur une nouvelle personne à la table de son conseil d'administration. Il s'agit de Kassim Doumbia, l'actuel maire adjoint de la Ville de Shippagan.

Monsieur Doumbia, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Moncton. Il s'est installé à Shippagan en 2007, où il a fondé une famille. Son engagement communautaire n'a pas tardé : il est conseiller municipal depuis 2010. Il ne cache pas qu'il a l'intention de se porter candidat à la mairie de Shippagan aux prochaines élections municipales.

Il se dit honoré d'occuper cette nouvelle fonction à la SNA, qu'il voit comme un prolongement naturel de son engagement communautaire.

Kassim Doumbia, vice-président de la SNA, est conseiller municipal de la Ville de Shippagan Photo : Radio-Canada/René Landry

Pour moi, c'est tout un honneur de pouvoir accéder au poste de vice-président de la Société nationale de l'Acadie, affirme-t-il. Cela vient renforcer les liens entre les Acadiens d'origine et les Acadiens d'adoption pour démontrer à l'ensemble de l'Acadie que les défis sont communs. On veut travailler dans la même direction pour faire rayonner l'Acadie localement, à travers le monde et dans différents créneaux qui sont propres à l'Acadie.

Son arrivée à la Société nationale de l'Acadie survient à un moment où cette organisation veut s'occuper de plus en plus du dossier de l'immigration. En étant à la SNA, c'est de contribuer à voir de quelle façon on peut faire mousser davantage ce dossier-là et voir comment on peut avoir des actions communes pour faire rayonner l'Acadie sur la scène internationale pour que les personnes désireuses d'immigrer au Canada atlantique voient qu'il y a des possibilités de vivre et de réussir en français.

Kassim Doumbia va donc participer à la réunion du conseil d'administration de la SNA, en fin de semaine à Halifax, en tant que vice-président de l'organisme.