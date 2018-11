Si l'entreprise qui est derrière le projet doit le présenter officiellement dans deux semaines, le maire de Coaticook, Simon Madore, a déjà mentionné cet été qu'une soixantaine de condos touristiques sont attendus sur le site.

On est défavorable à un hôtel qui utilise un usage résidentiel pour faire du tourisme de masse , lance d'emblée le porte-parole des hôteliers de Coaticook, Joël Larouche.

On parle de plusieurs dizaines d'unités louées aux touristes. Donc, tout ce qui a l'air d'un hôtel, mais qui n'en est pas tout à fait un. Cette stratégie-là est utilisée par les promoteurs pour obtenir des avantages concurentiels et se dérober de certaines charges , ajoute-t-il.

Devant l'inquiétude des hôteliers, les promoteurs soutiennent quant à eux que le projet répond à un besoin bien réel et qu'il respecte toutes les règles établies.

On a dans la région plusieurs équipes sportives qui sont concentrées durant la saison hivernale comme les équipes de hockey, mais on pense aussi aux clubs de motoneige. On pense également à l'agrotourisme, qui est un marché constant à l'année. C'est faux de dire qu'il y a un marché seulement pour la saison estivale , insiste la directrice des ventes, Tanya Keaslin

La Ville de Coaticook est favorable au projet. Le maire Simon Madore affirme avoir entre les mains une étude qui prouve que Coaticook a besoin de chambres pour les touristes.

Malgré tous les bed and breakfast qu'on a et les trois petits hôtels qu'on a, il y a de la place pour un 70 chambres à Coaticook, mentionne M. Madore. Pendant l'hiver, ça ne change rien, mais pendant les grandes périodes d'affluence, ça fait beaucoup de gens qui ne dépensent pas à Coaticook.

Le projet prévoit l'aménagement de 67 condos et 10 % d'entre eux seront occupés par des résidents. Les autres seront mis en location.