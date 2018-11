Catherine Johnson de l’UBC et son équipe ont travaillé pendant cinq ans pour permettre à la sonde de se poser.

Mais leur travail ne fait que commencer, car ils vont étudier les « tremblements de Mars », semblables aux tremblements de terre. L’équipe s’attardera aussi au contenu en eau des roches pour comprendre l’histoire de l’eau sur la planète.

Catherine Johnson et son équipe ont travaillé pendant cinq ans à préparer cette mission sur la planète Mars. Photo : Catherine Johnson/UBC

La sonde est arrivée sur Mars après une plongée périlleuse et supersonique de six minutes dans son ciel rouge, et un voyage de six mois sur 482 millions de kilomètres.

InSight, un projet international d'un milliard de dollars américains, comprend une taupe mécanique allemande qui creusera jusqu'à cinq mètres sous le sol pour mesurer la chaleur interne de Mars.

Une planète mystérieuse

Mme Johnson se rend mercredi au laboratoire de la NASA en Californie pour tester le champ magnétique de la planète. La scientifique utilisera ensuite ces données pour mieux comprendre les propriétés de l’atmosphère de la planète.

Je suis fébrile à l’idée de voir et de comprendre ce qui se passe à l’intérieur de la planète. Catherine Johnson, scientifique planétaire, UBC

La première photo renvoyée par la sonde InSight. Elle montre le site d'atterrissage dans l'Elysium Planitia. Photo : NASA

« [ Nous allons ] comprendre où et quand les tremblements ont lieu, leur ampleur et leur nombre, » a expliqué la scientifique.

C’est une gigantesque et importante mission pour la communauté de science planétaire! Catherine Johnson, scientifique planétaire, UBC

Une sonde pour la NASA, un grand pas pour l’humanité

Il s'agissait du huitième atterrissage réussi de la NASA sur la planète rouge depuis les sondes Viking de 1976, et du premier en six ans.

Un dessin d'artiste montre l'« Insight lander », ses capteurs, caméras et instruments. Après un voyage de 6 mois, l'engin spatial s'est finalement posé sur Mars lundi. Photo : NASA/JPL-Caltech

Le robot Curiosity de la NASA arrivé sur la planète en 2012 est toujours en mouvement sur Mars.