Un texte de Marie-Hélène Paquin

Ce don, d'une valeur de 140 000 $, permettra d'installer les défibrillateurs dans des endroits publics achalandés.

Centres commerciaux, hôtels, attraits touristiques, salles communautaires ou clubs sportifs pourraient bientôt être dotés d'un DEA.

La liste est pratiquement terminée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté nos partenaires du CISSS, les gens spécialisés, pour savoir c'est où qu'il y en a présentement, où il en manque. Ensuite, c'est important d'impliquer les gens dans nos communautés, nos directeurs régionaux ont été impliqués. On va faire un amalgame de tout ça , indique le directeur principal Développement, qualité et relations avec les partenaires de Dessercom, Maxim Fillion.

Ces défibrillateurs externes automatiques ne nécessitent pas de formation en réanimation cardio-respiratoire. N'importe qui peut les opérer en suivant les directives audio et visuelles. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Les premières minutes suivant un malaise cardiaque sont primordiales.

La première minute est cruciale. D'ailleurs, un arrêt cardiaque, c'est un événement chronodépendant, qui dépend de la première minute. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire le massage, utiliser le défibrillateur, déjà là, ça va tripler les chances de survie. Si on utilise le défibrillateur à l'intérieur de trois minutes, on a 75 % des chances de survie. Si on l'utilise à l'intérieur de cinq minutes, c'est 49 % et plus que cinq minutes, c'est moins de 10 % de survie , explique le responsable de l'accès public à la défibrillation au CISSS-AT, Luc Tremblay.