Un texte de Valécia Pépin

« On peut aussi être très créatif avec un spiritueux comme le gin. Ce n’est pas juste un alcool blanc, on peut s’amuser en lui donnant des couleurs et de la personnalité », relate Bryce Parson.

Gérant de l’établissement Last Best Brewing & Distilling, à Calgary, il a réussi à élaborer 52 sortes de gin différentes dans l’année écoulée.

« Je pense être la première personne au monde assez folle pour [me lancer ce genre de défi personnel]. » Bryce Parson, maître-distillateur

Un arc-en-ciel de couleurs et de saveurs

L’idée lui est venue après qu’il eût obtenu sa maîtrise en distillerie en Écosse, où il a exploré les arômes et l’évolution des spiritueux.

Aujourd'hui, pour créer ses gins, il commence par distiller de l’alcool. Il y ajoute un mélange de plantes variées qu’il laisse reposer un certain temps. Une fois que c’est prêt, il laisse le tout macérer de nouveau dans un alambic.

Les 52 recettes ont été créées à partir de plusieurs variétés de plantes. Photo : CBC/Monty Kruger

Il y en a pour tous les goûts. Il peut créer des recettes classiques à base de quelques plantes sauvages, comme son gin numéro 1, qui a des notes poivrées. Plus complexe, sa dernière création est composée de 16 plantes provenant du jardin de sa sœur.

« Le gin ne se fait pas seulement à base de genévrier. » Bryce Parson, maître-distillateur

Bryce Parson a d’ailleurs collaboré avec d’autres acteurs de la scène culinaire de Calgary pour mener à bien son projet.

L’expert précise qu’il lui faut 18 heures pour créer la base du spiritueux et 5 heures pour l’ajout des saveurs.

Avec les informations de Monty Kruger.