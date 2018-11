Mardi après-midi, près de 30 centimètres de neige étaient déjà tombés. Au total, jusqu’à 60 centimètres sont attendus d’ici mercredi soir.

Une soixantaine de centimètres sont attendus au total au Bas-Saguenay et sur la Haute-Côte-Nord. Photo : Radio-Canada/Jessica Blackburn

Les rafales de vent atteignant jusqu'à 80 kilomètres à l’heure combinées à une neige forte et fondante rendent les conditions routières difficiles.

La route 170, qui relie Saguenay à Charlevoix, de même que la route 172 dans les secteurs de Sainte-Rose-du-Nord et de Sacré-Coeur sont enneigées et la visibilité est réduite.

Environnement Canada recommande aux automobilistes de rester chez eux ou de retarder les déplacements non essentiels jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

Les équipes de déneigement ont du pain sur la planche en raison des importantes averses de neige. Photo : Radio-Canada/Jessica Blackburn

Les équipes de déneigement sont au travail et le maire de L’Anse-Saint-Jean, Lucien Martel, affirme que la situation est maîtrisée pour l’instant. Il craint toutefois que le poids de la neige endommage le réseau électrique.

Cette neige abondante représente une manne inespérée pour le Mont-Édouard qui profite d’un début de saison hâtif. Le directeur général du centre de ski indiquait mardi après-midi que plus que 40 centimètres étaient déjà tombés sur la montagne.