Plus précisément, les compressions prévues concernent six traducteurs-réviseurs et un traducteur, selon la province. Quatre postes vacants sont également éliminés (un directeur, un spécialiste d'aide à la traduction et deux traducteurs-réviseurs). Il s'agit, dans tous les cas, de postes à temps plein.

Le gouvernement progressiste-conservateur dit procéder à ces changements pour « renforcer » les services de traduction.

« Le gouvernement du Manitoba améliore l’efficacité de la Direction du service de traduction en augmentant la production venant de traducteurs indépendants, pour répondre à la demande des instances publiques et de fournir plus de publications gouvernementales dans les deux langues officielles », déclare une porte-parole de la ministre responsable des Affaires francophones Rochelles Squires dans un courriel.

Le gouvernement affirme que le fait de compter davantage sur des traducteurs pigistes, plutôt que de l’interne, permettra « plus de flexibilité pour la province » et réduira les délais. « Nous anticipons une augmentation du volume de 10 %, pour un total d’approximativement 13 000 à 13 500 pages par année. »

Ces changements doivent entrer en vigueur le 30 mars 2019, précise la province, qui assure également que de l’aide sera offerte aux employés concernés pour leur permettre « d’explorer toutes les options futures ».

Les postes d’interprètes de la province ne sont pas touchés par ces compressions et les services de traduction du bureau législatif - responsables de la traduction de toutes les lois, règlements et ordres du jour - ne sont pas affectés.

Le Service de traduction de la province collabore déjà, en ce moment, avec 25 traducteurs indépendants certifiés, selon la province. « Les travailleurs indépendants resteront soumis au contrôle de la qualité par le réviseur en chef. Les interprètes resteront disponibles pour des travaux de traduction et de révision quand ils ne sont pas affectés à d'autres choses », écrit un porte-parole.

La Direction du service de traduction au Manitoba : « Conformément à la Loi sur le Manitoba et à la Politique des services en langue française du Manitoba, le Service de traduction procure des services de traduction et d’interprétation de qualité et à coût abordable. Il offre ces services aux ministères et organismes gouvernementaux, aux tribunaux, aux sociétés de la Couronne et à l'Assemblée législative. Le Service de traduction traduit, en moyenne, 12 000 pages par année. Il compte 16 professionnels langagiers à temps plein (traducteurs, réviseurs, terminologues et interprètes). Il fait aussi appel à de nombreux pigistes. » Source : Secrétariat aux affaires francophones du Manitoba

