Selon les documents déposés à la cour cet été, d'un côté, Fournier Construction réclame près de 5,6 millions de dollars à G7 Construction, AXC Construction, Arbec et BioÉnergie AE Côte-Nord.

Dans une autre poursuite, l'entreprise AXC Construction réclame 8,3 millions de dollars à BioÉnergie AE Côte-Nord, Arbec et Evergent Technologies.

Paiements en attente

En février, l'usine a commencé à être approvisionnée en résidus de biomasse forestière, mais elle est toujours en période de rodage et ceux qui ont investi de gros montants pour participer à la construction attendent leur paiement et s'impatientent.

Bernard Vachon est l'avocat de Fournier Construction, qui a placé une hypothèque légale sur l'usine pour tenter de récupérer son argent.

On a pris le recours hypothécaire pour réclamer les sommes dues et hypothécaires pour faire vendre en justice l'usine. Bernard Vachon, avocat de Fournier Construction

Luc Dion, l'avocat d'AXC Construction confirme avoir fait une demande pour qu'un seul juge soit nommé au dossier et qu'il en fasse le suivi du début à la fin.

Une entente souhaitée rapidement

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, demande aux parties d'en arriver rapidement à une entente, car, selon lui, si le processus judiciaire se prolonge sur plusieurs mois, voire plusieurs années, cela pourrait nuire grandement à l'économie de Port-Cartier et de la région.

Alain Thibault, maire de Port-Cartier Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

C'est certain que ça peut placer des entreprises en situation précaire, ce n'est pas tout le monde qui vire sur l'or. Dans la période que l'on vit, où il y a une fragilité économique, ce n'est pas le temps de voir nos petites entreprises mourir. Alain Thieabult, maire de Port-Cartier

Je fais appel à la bonne volonté de tout le monde dans le but de s'entendre et ne pas arriver et amener ça devant les tribunaux pour rien. Une bonne entente hors cours je pense que ça peut faire la job ça c'est sûr , ajoute le maire de Port-Cartier.

Les avocats des propriétaires de l'usine de biocarburant n'ont pas répondu à nos demandes d’entrevues.

Avec les informations de François Robert