Un texte de Caroline Lévesque

Sarah Sauvé s'intéresse à comment notre cerveau peut prédire la musique.

Notre cerveau est toujours en train de prédire, c’est une fonction adaptative qu’on a développée au cours de notre évolution , explique la chercheuse au postdoctorat. Si une auto vient vers nous, on peut le savoir et se tasser à temps. C'est pareil pour la musique, un contexte plus sécuritaire, on est toujours en train de prédire. Les prédictions ont une influence sur ce qu’on entend.

Elle mesure l’activité cérébrale des personnes avec une électroencéphalographie. Quand il y a une violation de prédiction dans le cerveau, on peut voir le signal , ajoute-t-elle.

Impact sur la création

Concrètement, sa recherche pourrait possiblement avoir un impact sur la création musicale.

Ça peut aider les compositeurs à avoir une idée de ce qui peut sonner bien pour les [auditeurs] , avance-t-elle.

Pourquoi l’harmonie de la musique atonale, qu’on associe au début du 20e siècle avec des compositeurs qui ont fait rupture avec des mélodies traditionnelles, est-elle difficile à apprécier ?

Aimer cette musique-là prend du temps, car c’est apprendre à désapprendre les prédictions qu’on connaît dans la musique classique en général , reconnaît Sarah Sauvé, qui possède un baccalauréat en musique, une maîtrise en psychologie et un doctorat en informatique.

Donc, si on apprend à ne rien prévoir, ne pas savoir ce qui va se passer, ça devient intéressant. Il y a là quelque chose de plaisant.

Meilleure mémoire et concentration

De plus, la chercheuse essaie de découvrir ce qui, spécifiquement avec la musique, aiderait la mémoire et la concentration, d’après des recherches menées avec des personnes âgées.

On essaie d’isoler les aspects de la musique qui améliorent les capacités générales mentales , ajoute-t-elle. On essaie de voir si on peut entraîner ces facultés-là dans la population générale en utilisant la musique pour essayer d’améliorer la perception de la conversation [par exemple] dans des milieux bruyants.

D'après les informations de Paul Émile d'Entremont