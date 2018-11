Le drame est survenu dans la concession de piégeage de la petite famille, près du lac Einarson, au nord-est de Mayo, à la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest.

Le trappeur Gjermund Roesholt, conjoint et père de l'enfant, a fait la macabre découverte à son retour à la cabane familiale vers 15 heures lundi. Il a tout de suite été lui-même attaqué par l’ours, qu’il a dû abattre sur-le-champ.

Une équipe d'enquêteurs de la police et d’agents de conservation de la faune s’est rendue sur les lieux pour ramener le trappeur à Whitehorse mardi.

Les nombreux amis de Valérie Théorêt se sont rassemblés mardi en journée pour s’offrir un soutien mutuel.

Valérie Théorêt profitait d’un congé de maternité avec la petite Adele de son poste d’enseignante à l’école d’immersion Whitehorse Elementary.

Elle était très engagée dans la communauté francophone, la communauté de plein air et celle des enseignants.

« Extrêmement connue et extrêmement une bonne personne » dit un ami proche, Rémi Beaupré. Le piégeage était un rêve de famille, dit ce dernier.