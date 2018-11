Le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau, se dit fier d’avoir reçu ce prix pour la soirée Fierté « mais aussi pour [les] efforts de rapprochement avec la communauté LGBT ».

Il affirme que la communauté francophone et métisse LGBT n’est pas encore assez représentée au Manitoba.

« Par exemple, pour le défilé de la Fierté en juin dernier, il y avait seulement l’Université de Saint-Boniface et le Festival du Voyageur, seulement deux organismes francophones pour 90 organismes au total dans le défilé », raconte-t-il.

Il veut donner plus d’occasions à la communauté de s’exprimer. S’il est content du prix, Darrel Nadeau attache encore plus d’importance au retour des participants à la soirée Fierté du voyageur.

« Une membre de la communauté transgenre francophone est venue me voir pour me dire qu’elle ne s’est jamais sentie plus à l’aise dans un événement du Festival du Voyageur », raconte-t-il.

Darrel Nadeau est très touché lorsqu’une telle manifestation permet aux gens de s'exprimer librement au sujet de l’orientation sexuelle.

« Une bénévole du Festival depuis 12 ans n’était pas certaine de vouloir venir, explique Darrel Nadeau. Elle était si emballée par la soirée qu’elle m’a avoué être lesbienne alors qu’elle ne l’avait jamais dit à personne. Ça l’a même incitée à le déclarer sur Facebook. »

Ces réactions encourageantes poussent le directeur général du Festival du Voyageur à redoubler d’efforts pour sa 50e édition. « On a des plans pour faire une tente du double de la grandeur de celle de l’an dernier », annonce-t-il.