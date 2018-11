L'entreprise occupera un bâtiment appartenant à la Corporation du motel industriel de Rivière-du-Loup. L’immeuble, actuellement en construction, a nécessité des investissements d’environ 600 000 $.

Depuis un an et demi, ORA réalisait les étapes de pasteurisation et d’embouteillage du lait dans un local du Centre de développement bioalimentaire (CDBQ) de La Pocatière.

Selon le propriétaire de la laiterie, Jean-Mathieu D'Amour, ce déménagement permettra à l'entreprise d'étendre sa gamme de produits et de procéder à de nouvelles embauches dans les mois qui suivront.

Ça va permettre de consolider les emplois qu’on a. Actuellement, c’est deux emplois à temps plein plus deux à trois à temps partiel. Ça va permettre, dans ce bâtiment-là, d’en avoir 5 à 10 [employés au total] , explique M. D’Amour.

Quelques produits de la laiterie ORA Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Laiterie ORA

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, se réjouit de cette annonce. Elle ajoute que la présence d’ORA concorde avec les orientations que la Ville souhaite donner au parc industriel.

C’est beau des terrains pour du camionnage et de l’entreposage, mais ce n’est pas l’objectif d’un parc industriel. L’objectif d’un parc industriel, c’est vraiment de l’industrie qui crée de l’emploi, qui crée de la richesse , souligne Mme Vignet.

Le président de la Corporation du motel industriel, Marc Malenfant, indique que la laiterie ORA a signé un bail de 10 ans qui comporte une option d’achat sur les installations.

Marc Malenfant a aussi évoqué la possibilité d'un agrandissement pour ce bâtiment si tel était le désir de l'entreprise. Le terrain nous permettrait d'agrandir vers le sud , dit-il.

Il précise que le bâtiment respecte les normes ministérielles pour permettre à ORA d'y faire la transformation de ses produits.

D’après les informations de Jérôme Lévesque-Boucher