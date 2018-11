Plus d'une semaine après une rencontre entre le premier ministre François Legault et les chefs des Premières Nations du Québec à Wendake, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) presse le gouvernement caquiste et les autres acteurs politiques d'améliorer la relation avec les Premières Nations pour garantir l'essor économique de ces dernières.