« On veut moins de partisanerie, que les députés aient plus de pouvoirs, que les débats se fassent plus sereinement, [qu'il y ait] plus de collégialité », a déclaré M. Legault quelques minutes avant le début de la session.

Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on s’entend. Il y en a plus sur lesquels on s’entend que ceux sur lesquels on ne s’entend pas. Donc, j’espère qu’on va pouvoir travailler ensemble, faire avancer plusieurs dossiers. François Legault, premier ministre du Québec

Les travaux de la 42e législature du Québec se sont ouverts avec l'élection non contestée du député de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Paradis au poste de président.

Comme le veut la tradition parlementaire, il a été conduit à son siège par tous les chefs de parti.

M. Paradis allait ensuite prononcer un bref discours, dans lequel il était attendu qu'il s'engage à être plus transparent dans la gestion des affaires de l'Assemblée nationale que son prédécesseur, Jacques Chagnon.

Il procédera ensuite à l'élection des trois vice-présidents qui le seconderont. Il devrait s'agir des députés caquistes de Chutes-de-la-Chaudière et de Saint-Hyacinthe, Marc Picard et Chantal Soucy, et de la députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault.

Les chefs de parti prononceront ensuite un court discours à tour de rôle, en commençant par celui du premier ministre Legault.

La nouvelle législature nationale compte 74 députés de la Coalition avenir Québec, 29 du Parti libéral, 10 du Parti québécois et 10 autres de Québec solidaire.

Le député de Chomedey, Guy Ouellette, expulsé du caucus libéral après le scrutin, siégera comme indépendant.

Le siège de Roberval est vacant en vertu de la démission de l'ex-chef libéral Philippe Couillard.

Plus de détails à venir.