Un texte de Jérôme Labbé

Le parti, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, qualifie aussi le budget de « dépensier ». Il dénonce particulièrement la hausse des dépenses depuis l'arrivée au pouvoir de Projet Montréal, soit de 5,2 % en 2018 et de 4,3 % en 2019.

Reprenant plusieurs arguments mis de l'avant le jour de la présentation du budget, le chef par intérim d'Ensemble Montréal, Lionel Perez, a annoncé ses couleurs mardi matin lors d'une conférence de presse. Il était pour l'occasion accompagné de la leader de l'opposition officielle, Karine Boivin Roy, et de son porte-parole en matière de finances, Alan DeSousa.

M. DeSousa, qui est aussi vice-président de la commission sur les finances et l'administration, affirme que l'étude du budget a notamment permis de mettre en lumière une croissance « explosive » des effectifs de la Ville. Il en a fait mention dans un rapport minoritaire déposé à la commission.

« En un an seulement, 533 années-personnes supplémentaires sont venues grossir les rangs de la fonction publique municipale », écrit l'opposition officielle dans son communiqué de mardi, rappelant que l'administration précédente – celle de Denis Coderre – « avait réussi à réduire de 850 le nombre d'employés sur quatre ans ».

L'opposition soutient aussi que le budget 2019 de l'administration manque de transparence quant à la taxation. Il note par exemple la création « sans aucun motif valable » d'une nouvelle taxe pour l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Ensemble Montréal recommande en outre à l'administration de transformer le bureau de projet de la ligne rose du métro en bureau de projet du tramway de l'Est pour s'adapter aux priorités du gouvernement du Québec.

« Comme mairesse de la métropole, il faut être stratégique », a fait valoir Lionel Perez, précisant qu'il entendait proposer un amendement au budget sur ce sujet précis.

Présent à l'hôtel de ville, le candidat d'Ensemble Montréal à l'élection partielle qui aura lieu le 16 décembre à la mairie de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Manuel Guedes, a fait savoir qu'il appuyait l'amendement. Selon lui, le million de dollars qui doit être investi dans le bureau de projet de la ligne rose du métro « ne servira à rien », puisqu'il n'existe « ni tracé, ni technologie, ni plan d'affaires, ni étude de faisabilité ».

Appui réservé des villes liées

De son côté, l'Association des municipalités de banlieue (AMB), qui regroupe l'ensemble des villes défusionnées de l'île de Montréal, a laissé entendre mardi qu'elle entendait voter en faveur du budget lors de la prochaine séance du conseil d'agglomération.

Dans un autre rapport minoritaire préparé par le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, et la mairesse de Westmount, Christina Smith, les deux élus soulèvent néanmoins un certain nombre de préoccupations, notamment en ce qui concerne les centres de compostage et de biométhanisation.

« Les maires et mairesses des villes liées s’inquiètent de la tangente prise par les responsables du projet des centres de traitement des matières organiques de l’agglomération de Montréal, dont les coûts totaux avoisinent désormais les 589 M$, [soit] plus de 70 % par rapport à l’estimé présenté de 344 M$ en 2017 et plus du double de la somme annoncée en 2013 », écrivent-ils. « Devant l’incapacité de contrôler les coûts et d’obtenir des soumissionnaires à des prix raisonnables, l’AMB demande qu’une revue diligente de l’ensemble du projet soit réalisée rapidement en début d’année 2019 et que celle-ci soit présentée aux membres du conseil d’agglomération avant [qu'un contrat ne soit soumis] pour approbation. »

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine et Julie Marceau