Un texte d’Alexandre Duval

« Présentement, ce qu’on s’aperçoit, c’est que Recyc-Québec est assis sur un pactole et on n’a pas accès à cet argent-là! », dénonce Mario Laquerre, qui a travaillé pour l’organisation pendant près de 20 ans.

Directeur des opérations de 2008 à 2012 et gestionnaire de la connaissance de 2012 à 2016, il rappelle que Recyc-Québec a besoin de l’autorisation du gouvernement pour dépenser son excédent budgétaire.

Or, la société québécoise de récupération et de recyclage n’a qu’elle-même à blâmer pour l’impasse dans laquelle elle se trouve aujourd’hui, selon M. Laquerre. Il l'accuse d'avoir manqué de vision.

Ce sont des administrations successives qui n’ont pas réussi à convaincre le gouvernement d’utiliser cet argent-là. Mario Laquerre, ex-directeur de Recyc-Québec et enseignant au Centre universitaire de formation en environnement de l'Université de Sherbrooke

Mario Laquerre, enseignant au Centre universitaire de formation en environnement de l'Université de Sherbrooke et ex-directeur à Recyc-Québec Photo : Université de Sherbrooke

D'après ses états financiers, Recyc-Québec avait un excédent budgétaire de moins de 15 millions de dollars, en 2001. À peine 15 ans plus tard, ce surplus a quadruplé et rien n’indique que la tendance va s’inverser.

Une difficulté comptable

Le nœud du problème est que l’organisme se situe dans le « périmètre comptable » du ministère de l’Environnement, explique Jeannot Richard, vice-président de Recyc-Québec de 2002 à 2013.

Si Recyc-Québec utilisait son surplus, il dépenserait automatiquement des sommes qui iraient au-delà des crédits annuels que le gouvernement offre au ministère.

« À partir du moment où on demande à Recyc-Québec d’avoir un équilibre budgétaire […], automatiquement, le 60 millions est presque intouchable », affirme-t-il.

C’est un petit peu un cercle vicieux […] Ils n’ont pas vraiment le choix de garder ce 60 millions-là dans la cagnotte et à chaque année, ça s’additionne. Jeannot Richard, consultant en développement durable et ex-vice-président de Recyc-Québec

L'autre problème est que les missions de Recyc-Québec sont financées avec des fonds dédiés. Par exemple, les revenus que Recyc-Québec tire de chaque pneu vendu dans la province ne peuvent être affectés à d'autres fins que le recyclage et le remoulage de pneus.

Des solutions pourtant simples

Contrairement à ce qu'affirme M. Laquerre, cette impasse n'est pas le résultat d’un manque de vision à Recyc-Québec, selon M. Richard.

« Au fil des années, on a quand même présenté plusieurs scénarios pour voir comment Recyc-Québec pourrait puiser à même son [excédent] pour élaborer des programmes », assure-t-il.

Selon lui, le gouvernement pourrait tout simplement autoriser Recyc-Québec à faire un déficit ou encore le sortir du périmètre comptable du ministère, comme c’est le cas pour d'autres organismes.

Il faudrait qu’on arrête de regarder le fonds qui grossit, qui grossit et Recyc-Québec qui a les mains liées et n’est pas capable de l’utiliser. Il faut qu’il y ait une décision quelque part et cette décision-là doit être une décision gouvernementale. Jeannot Richard, consultant en développement durable et ex-vice-président de Recyc-Québec

Le temps presse

M. Richard et M. Laquerre croient tous les deux que cet argent doit être dépensé rapidement, car il y a des besoins criants dans la province.

Par exemple, les municipalités n’auront plus le droit en 2022 d’enfouir leurs déchets organiques, qui correspondent à environ 50 % des déchets produits par les Québécois.

« Il faut absolument que les municipalités soient bien outillées », indique M. Laquerre, qui plaide notamment pour la création d’un programme d’aide aux villes.

M. Richard croit aussi qu’il faudra dépenser de l’argent pour informer les citoyens de leurs responsabilités concernant les matières organiques.

« Ça va prendre une bonne campagne bien orchestrée pour faire en sorte que les citoyens participent et que l’opération soit une réussite. Il va y avoir des besoins », dit-il.

Jeannot Richard, ex-vice-président de Recyc-Québec et consultant en développement durable Photo : Groupe Agéco

Selon M. Richard, Recyc-Québec doit parvenir à dépenser son excédent rapidement, puisque c’est maintenant que les infrastructures se mettent en place.

D’ici 10 ans, lorsque toute la matière organique va être récupérée, conditionnée, valorisée […] le rôle de Recyc-Québec va peut-être diminuer. Jeannot Richard, consultant en développement durable et ex-vice-président de Recyc-Québec

S'attaquer à la réduction des déchets

Avec son excédent, Recyc-Québec pourrait aussi parler un peu moins de recyclage et miser davantage sur la réduction et la réutilisation des déchets, croit M. Laquerre.

« On pourrait faire de l’aide aux festivals qui voudraient devenir des festivals zéro déchet. Les priorités sont faciles à trouver à ce niveau-là », dit-il.

Recyc-Québec n'a pas voulu accorder d'entrevue à Radio-Canada, mais a tout de même répondu par courriel.

L'organisme rappelle qu'il est tenu de « respecter les normes et directives du Secrétariat du conseil du trésor, notamment à l'effet que les prévisions budgétaires doivent présenter des résultats à l'équilibre ».

Toute utilisation significative de l’excédent cumulé nécessiterait de prendre entente avec le ministère des Finances. Brigitte Geoffroy, porte-parole de Recyc-Québec

Lors de l'exercice 2016-2017, le conseil d'administration de Recyc-Québec a toutefois adopté une résolution pour que 35 millions de dollars de l'excédent soient réservés pour « des grands enjeux de la planification stratégique [...] ou programmes sous sa gouverne ».

Mario Laquerre doute de la portée de cette démarche. « Ça fait déjà deux ans et on n’a pas encore idée de ce qu’est cette bébitte-là et comment ça va se traduire! »

« J’aimerais ça que ça fasse l’objet au minimum de consultations publiques », ajoute-t-il, pour s'assurer que Recyc-Québec envisage de dépenser les sommes à des fins qu'il juge utiles.

Il n'a pas été possible de connaître l'excédent enregistré en 2017-2018, car les plus récents états financiers de Recyc-Québec ne sont pas encore publics.