Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

On ne retombera pas dans l’austérité. Je ne serai pas la rectrice de l’austérité , lance-t-elle d’emblée en entrevue.

Québec a revu les règles de financement des universités cet été. Depuis, l’enveloppe destinée aux universités régionales a fondu, ce qui a mené à ces coupes de 4,2 millions de dollars à l’UQAC, sur un budget global d’environ 115 millions.

Avec cet argent, l’établissement finançait entre autres ses pavillons à l’extérieur de la région et ses rencontres avec des intervenants partout sur le territoire. Selon la rectrice, son rayonnement régional dépend en grande partie de ce budget.

Déjà, elle a sollicité une rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Elle devrait le rencontrer en décembre.

Bien qu’elle sente une ouverture de la part du nouveau gouvernement caquiste, la rectrice affirme qu’il n’est pas question d'abdiquer.