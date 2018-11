Bank of America a démissionné de ses fonctions de gérant de fiducie le 21 novembre dernier, a annoncé l'avocat de la banque américaine à l'ouverture d'une audience à Paris. Cette audience se tenait à la suite de la demande des enfants de la vedette, David Hallyday et Laura Smet, de geler les droits d'auteur générés par les ventes d'albums de leur père.

Aucune raison officielle n'a été avancée, mais les avocats des deux camps ont expliqué le retrait de Bank of America par l'existence d'une bataille judiciaire en France impliquant cette société de fiducie, qui a été baptisée JPS, le vrai nom du chanteur étant Jean-Philippe Smet.

Une demande en urgence

Depuis plusieurs mois, Laura et David contestent la succession de leur père, décédé en décembre 2017, qui a tout légué à sa dernière épouse Laeticia et à leurs deux filles, Jade et Joy. En avril, ils ont obtenu en justice le gel des propriétés françaises du chanteur et de ses droits d'auteur.

Mardi, à Paris, ils demandaient en urgence le gel de 75 % des revenus tirés des ventes d'albums, dont le dernier est sorti à titre posthume au mois d'octobre. Mon pays c'est l'amour s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en quelques semaines et a réalisé le meilleur démarrage jamais réalisé par un album en France.

« Mon pays c'est l'amour » est le dernier album du chanteur Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017. Photo : The Associated Press/Michel Euler

Motos, voitures de luxe et redevances

L'avocat de Laeticia, Me Ardavan Amir-Aslani, a prévenu qu'il faudra « des mois » pour trouver un nouveau gérant de la fiducie. La société de fiducie JPS, établie en Californie au seul bénéfice de Laeticia Hallyday, est au centre des inquiétudes formulées par les avocats de Laura Smet et David Hallyday. Ces derniers craignent que cette structure juridique ne soit un « coffre-fort » dont aucun avoir ne pourra jamais être extrait.

Cette fiducie regroupe aujourd'hui une partie du patrimoine du chanteur. Cependant, Bank of America, en sa qualité de gérant de la fiducie, avait formulé en juillet une demande pour qu'y soient transférés d'autres avoirs, dont des motos Harley-Davidson, des voitures de luxe, mais aussi les redevances dues sur les ventes d'albums par les maisons de disque Warner, Universal et Sony.

Une audience doit avoir lieu le 22 janvier en Californie pour décider du transfert de ces avoirs dans le giron de la fiducie. C'est la raison pour laquelle les aînés Hallyday ont demandé le gel des droits d'auteur. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre.