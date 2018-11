Un texte de Jonathan Jobin

Les joueurs du Rouge et Noir devaient quand même effectuer cette tâche ingrate, mardi matin avec, derrière la tête, les erreurs qui ont coûté la victoire contre les Stampeders de Calgary. Ottawa s'est incliné 27-16 lors de cette 106e coupe Grey, disputée à Edmonton.

« C'est encore plus dur aujourd'hui que ce l'était hier. [...] Ce n'est jamais un bon sentiment quand on se rend si près du but. Malheureusement, c'est le football », s'est exclamé l'entraîneur Rick Campbell, lors de sa rencontre de fin de saison avec les journalistes. L'entraîneur a rappelé que c'est le côté ingrat du football, qui se décide sur un seul match, contrairement aux séries de sept rencontres du hockey.

Si les joueurs avaient donné le crédit aux Stampeders après la défaite dimanche, le Rouge et Noir sait aussi qu'il n'a pas joué son meilleur football en finale. « On retient beaucoup de choses positives cette année, notamment le développement des jeunes joueurs et la tenue des vétérans qui ont été des leaders pour nous. C'était vraiment positif dans plusieurs directions, c'est simplement qu'on a pas pu finir dimanche dernier », a pour sa part mentionné le directeur général Marcel Desjardins.

Dave Dickenson Photo : The Canadian Press/DARRYL DYCK

Ce n’était pas notre meilleur match. Il faut continuer et regarder pour l'année prochaine. Marcel Desjardins, directeur général du Rouge et Noir

Même si une certaine incertitude flotte quant à la composition de l'équipe l'an prochain, plusieurs joueurs promettent de revenir et de terminer le travail.

Le quart-arrière Trevor Harris, qui avait connu une excellente saison régulière, mais qui a parfois été erratique en finale, soutient qu'il sera de retour plus fort. « Je vais tourner toutes les pierres que je peux pour continuer de m'améliorer. Je veux utiliser toutes les ressources possibles pour revenir encore plus fort », affirme le joueur de 32 ans.

Trevor Harris, après la défaite à la Coupe Grey du Rouge et Noir Photo : La Presse canadienne/Jason Franson

Malgré tout, Harris retient aussi plusieurs bonnes choses de la saison 2018. « J'ai vraiment atteint un autre niveau en termes de jeu et de préparation. Ma concentration était sur mon équipe et mes coéquipiers et ça m'a permis de grandir individuellement », raconte le quart.

Qui a dit adieu chez le Rouge et Noir?

Un peu à l'image de la saison 2016, après la victoire de la coupe Grey, la direction du Rouge et Noir a encore une tonne de travail à effectuer lors de la saison morte. L'équipe compte une trentaine de joueurs autonomes, « un peu plus de joueurs » que les autres saisons selon Marcel Desjardins.

L'équipe veut se mettre à la tâche rapidement malgré les incertitudes concernant le renouvellement de la convention collective de la LCF. « Si les joueurs qu'on veut ramener sont prêts à parler avec nous et à signer de nouveaux contrats, on va le faire », soutient Desjardins.

Le travail de l'équipe est un peu plus compliqué cette année en raison de l'apparition d'une nouvelle ligue aux États-Unis. L’Alliance of American Football (AAF) débutera ses activités en février. « Nous avons retiré certains joueurs de notre liste de négociations parce qu'on sait qu'ils iront jouer dans cette ligue », mentionne Desjardins, qui croit toutefois que l'AAF ne changera rien pour les joueurs qui terminent leur contrat en février.

Plusieurs nouveaux visages pourraient faire leur apparition en 2019 et de jeunes joueurs prendront du galon. Le vétéran centre Jon Gott pourrait avoir joué son dernier match à Ottawa, lui qui n'a pas joué en finale. Il était très émotif dans le vestiaire de l'équipe. « J'ai su que ce serait spécial ici dès mon premier match. Ottawa et les partisans ont été fantastiques avec moi », a dit Gott, les larmes aux yeux. Le vétéran a l'intention de continuer de jouer au football, que ce soit dans la capitale ou ailleurs.

Le joueur de ligne offensive du Rouge et Noir Jon Gott s'écrase une canette de bière sur la tête après en avoir calé une partie lors du match contre les Argonauts de Toronto du 2 novembre 2018. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

De nombreux autres joueurs doivent négocier de nouvelles ententes et veulent s'assurer de leur statut au sein de l'équipe. C'est le cas du joueur de ligne Jason Lauzon-Séguin. Le franco-ontarien a traîné des blessures et a perdu son rôle de partant, après avoir été sur l'équipe d'étoiles en 2017. Il veut revenir à Ottawa, mais veut s'assurer de récupérer un rôle de partant.

Bref, une saison morte qui s'annonce divertissante pour les partisans d'Ottawa, qui ne s'ennuieront pas d'ici le prochain camp d'entraînement, en mai 2019.