Selon les informations transmises mardi par Collectiva, les demandeurs doivent, pour être admissibles, « être un Indien inscrit, toute personne admissible au statut d'Indien inscrit ou tout Inuit ayant été adopté ou mis en tutelle permanente et confiée à une famille d'accueil ou à des parents adoptifs non autochtones au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991, ayant mené à une perte d'identité culturelle ».

En fonction du nombre de membres de l'action collective admissibles à une indemnité, celle-ci pourrait varier entre 25 000 et 50 000 $ par personne.

Dès le 17 décembre, et jusqu'en avril 2019, des représentants de Collectiva parcourront le pays pour tenir diverses séances d'information, afin d'expliquer la marche à suivre pour réclamer cette indemnité.

Une seule rencontre est pour l'instant prévue au Québec, soit le 15 janvier prochain à Montréal. Des arrêts sont aussi prévus dans les grandes villes du reste du pays, comme Vancouver, Toronto et Ottawa, ou encore dans les trois Territoires.

L'organisme précise toutefois que des rencontres types seront enregistrées en français et en anglais, puis mises en ligne sur le site Web de Collectiva. Il est également possible de communiquer avec l'organisation par courriel et par téléphone pour obtenir des informations supplémentaires.

En mai dernier, une entente fut conclue à Saskatoon pour réserver un montant de 875 millions de dollars afin d'indemniser les membres des Premières Nations et les Inuits placés en adoption forcée sur une période de 40 ans.

En septembre, une enquête de la CBC révélait que certains enfants victimes de la rafle ont été vendus à l'étranger dans le cadre d'une campagne de commercialisation agressive.