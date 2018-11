Un texte de Brigitte Dubé



Selon ce que révélait le quotidien La Presse, mardi, VIA Rail s’apprêterait à confier le contrat d’un milliard de dollars à l’allemande Siemens.

Des travailleurs de Bombardier à La Pocatière Photo : Radio-Canada/Denis Leduc

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, n’a pas voulu commenter ce qu’il a qualifié de rumeur, indiquant que le processus d’appels d’offres n’est pas terminé. Il a toutefois mentionné que le fédéral n’a pas le droit d’imposer des règles qui favoriseraient des compagnies canadiennes, en raison des engagements des traités de libre-échange.

Pour M. Hudon, l’exemple est plutôt frappant.

VIA Rail, c’est une fierté canadienne et c’est quand même l’argent des Canadiens. Sylvain Hudon, maire de La Pocatière

À lire aussi : Des emplois assurés à l’usine Bombardier de La Pocatière

Plutôt que de tout perdre, selon le maire, Ottawa et Québec pourraient faire front commun pour exiger au moins un contenu local.

Sylvain Hudon, maire de La Pocatière Photo : Radio-Canada/ICI Radio-Canada

Je suis peut-être naïf, mais Siemens et Bombardier pourraient essayer de s’entendre et on pourrait en faire une partie ici, à La Pocatière , suggère-t-il. Ça s’est déjà fait avec la compagnie Alstom.

Sylvain Hudon estime par ailleurs que les retombées locales devraient être prises en considération dans le processus des appels d’offres plutôt que la règle du moins cher uniquement.

Il espère que le premier ministre François Legault ira jusqu’au bout pour défendre les intérêts québécois.