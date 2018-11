L'UPA en a profité pour annoncer la présentation d'une série de 10 émissions qui seront diffusées à TVC9 dès le mois de janvier 2019.

Le président de la Fédération de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault, en a profité pour présenter le bilan de la dernière année en agriculture.

Selon lui, la loi sur les milieux humides et hydriques a eu un impact négatif sur le développement de l'agriculture.

Ces milieux sont maintenant protégés et ils représentent plus de 45 % du territoire de l'Abitibi et 24 % de celui du Témiscamingue.

Cette nouveauté, jumelée à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), signé récemment, affecte beaucoup les agriculteurs, selon Pascal Rheault.

Il y en a plusieurs qui sont rendus au bout du rouleau et qui demandent de l'aide, c'est pour ça qu'on a un travailleur de rang au Témiscamingue et je pense que ça doit s'étendre. C'est de la détresse, dans les autres milieux, les gens peuvent dire je vais prendre un mois de vacances pour me reposer, mais là avec des animaux tu ne peux pas prendre un mois de vacances , souligne-t-il.

Aide financière

L'UPA réclame également un montant supplémentaire de 2 millions de dollars au gouvernement du Québec pour les agriculteurs de la région.

Il s'agirait d'une compensation pour les différences de climat et l'éloignement des grands centres.

Le président provincial, Marcel Groleau, croit aussi qu'il est important d'avoir des critères plus stricts concernant la nourriture qui entre au pays.