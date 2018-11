Un texte de Jérôme Labbé

Plusieurs couches de protection permettent aux automobilistes de circuler en toute sécurité sous le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et l'île Charron, sur environ 1,5 kilomètre. L'une d'entre elles est composée de roches qui recouvrent le tunnel, lui-même posé sur le lit du cours d'eau. Ce banc rocheux doit minimalement atteindre 1,83 mètre.

Il s'érode un peu chaque année et doit être périodiquement renouvelé. Or, la dernière opération du genre remonte à... 1976.

Il importe donc de le remettre à niveau, fait valoir le MTQ, d'autant plus qu'une étude réalisée par la firme Géophysique GPR international en 2010 a démontré que l'épaisseur de l'enrochement avait diminué à plusieurs endroits le long du tunnel. « Dans au moins neuf sections le long du tunnel, [...] l'épaisseur du remblai oscille entre 1,2 mètre et 1,8 mètre », peut-on lire dans l'avis de projet, qui date déjà de 2011.

Des travaux d'enrochement seront donc nécessaires sur 12 680 mètres carrés, soit environ 30 % de la superficie totale du pont-tunnel, indique le MTQ.

Des nuisances prévues

Le ministère souhaiterait procéder l'été prochain. Mais comme il s'est engagé à respecter la période de restriction comprise entre le 1er mars et le 31 juillet pour la reproduction du poisson, les travaux, qui devraient prendre six semaines, pourraient être menés entre le 1er août et le 1er décembre.

Selon une étude d'impact commandée par le MTQ, « le dépôt de nouveau matériel sur l’enrochement présent risquerait de perturber la faune », mais il « ne représenterait pas une perte significative de productivité de l’habitat puisqu’il y a peu d’accumulation de sédiments sur cet enrochement », écrit le BAPE.

Le ministère admet cependant qu’il pourrait y avoir des entraves à la circulation nautique pendant la durée des travaux.

Pour effectuer ceux-ci, le MTQ utiliserait une imposante flotte d'embarcations, composée d'une drague équipée d’une grue à câble, de trois barges, de quatre remorqueurs, d'un bateau sondeur et d'un bateau d’appoint.

La réception et l’entreposage des pierres s’effectueraient au quai 48 du Port de Montréal, à l’intersection des rues Notre-Dame et Pie-IX, soit à 4 kilomètres en amont du site, précise-t-on, ajoutant que l’enrochement nécessaire représentera un volume d’environ 4350 mètres cubes.

Le MTQ devra toutefois se garder de déverser trop de roches, la profondeur minimale du chenal de navigation devant être garantie à 11,3 mètres.