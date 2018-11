Un texte de Marie-Ève DuSablon

L'événement s'étalera sur deux jours en février, et est destiné aux enfants de cinq ans et plus, ainsi que la famille. Le but est d'inviter les petites et grandes oreilles à la découverte de différentes propositions musicales.

C’est important de proposer un temps fort pour les jeunes et la famille. Mélanie Dumont, responsable à la programmation

Organisé à l’occasion du 50e anniversaire du CNA et du Bal de neige, Big bang vient répondre à une demande du public, celle de recevoir une plus grande offre musicale pour la famille.

Une dizaine de spectacles, d’activités et d’installations seront présentés dans les nouveaux espaces, les aires publics et dans des endroits presque jamais visités du public comme les loges. Quatre seront payants et sept seront offerts gratuitement.

Une programmation à grand déploiement et inusitée

Sur cette longue liste, on y retrouve entre autres le concert Les doigts mobiles de l’Orchestre symphonique du CNA, un trio de musiciens prêts à jazzer avec des jeunes sur scène, une fanfare fringante, le trompettiste Mile(s)tones, Zonzo Compagnie, Marcelle Hudon, Jesse Stewart, Moe Clark, Les Incomplètes, Gordie MacKeeman et plusieurs autres créateurs.

Nous voulons étendre l’horizon musical du public avec une variété de genres. Mélanie Dumont, responsable à la programmation