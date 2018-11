En avril dernier, le diffuseur public avait annoncé qu’il ne garderait pas cette collection et, le mois suivant, avait lancé un appel d’intérêt afin de trouver des conservateurs pouvant veiller sur ce patrimoine musical.

Aucune proposition n’ayant satisfait à l’ensemble des critères définis par Radio-Canada, son Comité de gestion du patrimoine a choisi de conserver les 86 000 trente-trois tours, les 23 000 quarante-cinq tours et les 10 000 soixante-dix-huit tours.

Avec les doublons, la société d'État possède à Montréal pas moins de 300 000 disques vinyle Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

La nouvelle Maison de Radio-Canada, dans laquelle emménageront les employés du diffuseur public en 2020, n’ayant pas de place pour accueillir cette collection, Radio-Canada est présentement à la recherche d’un lieu d’entreposage.

45 000 disques donnés à Radio VM

Environ 45 000 trente-trois tours, que Radio-Canada possède en double, seront donnés à Radio VM. Cette radio francophone à but non lucratif émet dans plusieurs villes québécoises et s’est donné comme mission d’informer, d’éduquer et de divertir ses auditeurs.

Certains doublons de la collection prendront le chemin des locaux de Bibliothèque et Archives Canada.

En plus des milliers de soixante-dix-huit tours, Radio-Canada possède plusieurs trente-cinq tours, dont ceux des Rita Mitsuko ou encore de Louis Armstrong. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Au printemps prochain, Radio-Canada lancera un nouvel appel d’intérêt afin d’offrir 127 000 triplons et exemplaires excédentaires de disques vinyle et quelque 80 000 doublons de CD.