L'an dernier, une controverse avait éclaté lorsque la Windsor avait voulu investir 3 millions de dollars dans l'événement. Le montant avait par la suite été révisé à 1,5 million de dollars. Cette année, explique le maire, aucun montant additionnel n'a été investi dans l'événement.

Ce qui a coûté cher l'an dernier, c'était l'enfouissement des connexions électriques pour éviter que les gens trébuchent sur les fils , explique-t-il.

Cette année, la Ville n'a pas eu cette dépense à faire, affirme le maire, et a donc pu utiliser de l'argent déjà prévu dans le budget pour de nouvelles statues et plus de lumières.

L'édition 2018 est parrainé par Tourisme Windsor-Essex, qui finance les 13 kiosques du marché de Noël WE Made It.

Le circuit Bright Lights du parc Jackson à Windsor est composé de sentiers entourés de milliers de lumières comme celles-ci. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

En plus de créer un circuit trois fois plus grand que l'an dernier, le festival veut aussi encourage les commerçants locaux , selon le maire.

Toutefois, M. Dilkens annonce qu'une roulotte du restaurant Tim Hortons sera sur place plusieurs fois pendant le festival.

Une version windsoroise de la queue de castor figurera au menu.

Le festival sera en place jusqu'au 6 janvier 2019.