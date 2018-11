CHRONIQUE - Les bananes ne sont pas injectées de sang, et elles ne peuvent pas nous donner le sida. On le sait depuis longtemps. J'ai moi-même démenti l'histoire il y a plus de deux ans. Mais peu importe, elle s'est remise à circuler, malgré les efforts des géants du web pour combattre les fausses nouvelles. La seule solution qui reste, c'est que nous apprenions à utiliser les réseaux sociaux de façon plus saine.