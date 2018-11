La plupart d'entre eux étaient découragés lundi, au lendemain des événements violents survenus à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Des agents américains ont tiré des gaz lacrymogènes dimanche pour refouler des migrants qui avaient franchi la ligne de démarcation; plusieurs estiment que cet affrontement et la réaction officielle nuisent à leurs chances d'atteindre les États-Unis.

Il y avait une file d'attente devant une tente de l'Organisation internationale pour les migrations, où des employés offraient une assistance à ceux qui souhaitaient retourner dans leur pays d'origine.

Les responsables ont également signalé plus d'intérêt de la part de migrants souhaitant rester au Mexique. Une foire de l'emploi mettant en correspondance des migrants et des débouchés en Basse-Californie était de plus en plus populaire.

Les forces mexicaines plus présentes

Des migrants attendent près d'un refuge à la frontière pour pouvoir manger. Photo : Getty Images/John Moore

Les forces de sécurité mexicaines ont renforcé leur présence autour du complexe où des milliers de membres de la caravane de migrants ont été mis à l'abri, cherchant apparemment à éviter une répétition des incidents déplorables de dimanche.

Le responsable de la Sécurité publique de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, a déclaré lors d'une conférence de presse que la police mexicaine serait prudente dans son recours à la force, mais « nous devons absolument veiller à ce que les postes-frontière ne soient pas à nouveau fermés ».

M. Sotomayor a déclaré qu'il espérait que les migrants qui envisageaient d'entrer aux États-Unis de manière illégale avaient appris des événements de dimanche que cela ne serait pas possible.

Liste d'attente

Les migrants qui souhaitent présenter une demande d'asile aux États-Unis doivent s'inscrire sur une liste d'attente qui comptait déjà quelque 3000 personnes avant l'arrivée de la caravane à Tijuana.

Les autorités américaines traitant moins de 100 demandes par jour, le délai d'attente des nouveaux arrivants pourrait s'étirer sur plusieurs mois.

Cela suscite un sentiment de désespoir chez plusieurs après une marche exténuante depuis l'Amérique centrale.

L'incident de dimanche a commencé au moment où des centaines de personnes ont marché jusqu'à la frontière pour tenter d'attirer l'attention sur leur sort.

Certains ont tenté de franchir les clôtures et les câbles séparant les pays, provoquant l'intervention des agents américains.

Des militaires américains se mobilisent à la frontière avec le Mexique. Photo : Getty Images/Sandy Huffaker

L'Institut national des migrations du Mexique a annoncé que 98 migrants étaient en voie d'être expulsés après avoir tenté de franchir la frontière américaine.

Le ministère de l'Intérieur du pays a indiqué qu'environ 500 personnes avaient tenté de franchir la frontière, alors que les autorités américaines en comptaient un millier.

Le gouverneur de la Basse-Californie, Francisco Vega, a déclaré que près de 9000 migrants se trouvaient dans son État - principalement à Tijuana, et un nombre moins élevé à Mexicali - et estimé qu'il s'agit d'une « question de sécurité nationale ».

M. Vega a lancé un appel public au gouvernement fédéral mexicain pour qu'il assume la responsabilité de l'hébergement des migrants et expulse tous ceux qui enfreignent la loi.