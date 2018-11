« Au fédéral, nous n’avons pas le droit d’imposer des règles qui favoriseraient des compagnies canadiennes quand on croit aux traités de libre-échange, et ça s’applique dans les deux sens », a-t-il commenté mardi à son arrivée au Conseil des ministres.

« Nos engagements, vis-à-vis de nos traités de libre-échange avec l’Europe et d’autres pays, ne nous permettent pas de favoriser ou d’allouer un certain pourcentage avec le contenu canadien », a-t-il ajouté, en rappelant que Via Rail est société de la Couronne.

M. Garneau a toutefois refusé de commenter directement les informations du quotidien La Presse avançant que la société de la Couronne se prépare à accorder ce contrat de 1 milliard de dollars à la société allemande Siemens, laissant Bombardier en plan.

« Le processus d’appels d’offres n’est pas terminé, alors je ne commenterai pas des rumeurs », a-t-il fait valoir.

Selon le quotidien montréalais, Siemens construirait le matériel roulant en Californie, tandis que Bombardier l'aurait fait à son usine de La Pocatière, au Québec.

Via Rail n'a pas voulu confirmer ni infirmer l'information non plus. « Ce processus suit actuellement son cours sous la supervision rigoureuse d’un moniteur indépendant qui veille à l’équité et à la transparence du processus. Nous envisageons de terminer le processus et accorder le contrat d’ici la fin de l’année », se borne à dire une porte-parole, Mariam Diaby.

Une porte-parole du cabinet du premier ministre du Québec François Legault a fait savoir à Radio-Canada qu'elle n'a pris connaissance des informations diffusées par La Presse que ce matin.

Le ministre Garneau a annoncé en mars dernier que le gouvernement Trudeau allait financer l’achat par Via Rail de 32 nouveaux trains bidirectionnels plus modernes, plus propres et moins énergivores pour desservir le corridor Québec-Windsor.

Les nouveaux wagons et locomotives doivent arriver sur les rails à partir de 2022 et leur remplacement devrait s'échelonner jusqu'en 2024.

En juin, Via Rail avait confirmé que les sociétés Siemens, Bombardier, Stadler US et Talgo avaient été retenues pour répondre à l'appel d'offres, et qu'elles avaient jusqu'au 5 octobre pour soumettre leur proposition.