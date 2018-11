« Ce sont des armes chargées… comme des bombes à retardement », dit Scott Thomas, père d’Evan Thomas, l’un des joueurs de hockey junior décédés dans la tragédie routière du 6 avril dernier.

M. Thomas implore le gouvernement d'apporter des changements aux règles provinciales.

C’est quelque chose qu’on peut contrôler. Faites quelque chose. Scott Thomas, père d'Evan Thomas

« Les mois d’inaction sont déroutants, hypocrites et honteux, » ajoute le père en deuil, qui est instructeur de conduite et employé de la Société d’assurances du gouvernement de la Saskatchewan (SGI).

« Vous perdez votre confiance envers les instances gouvernementales qui sont censées prendre soin de vous », dit-il.

[Le gouvernement] se met la tête dans le sable, je ne comprends pas pourquoi. Scott Thomas, père d'Evan Thomas

Un père endeuillé des Broncos de Humboldt se questionne pourquoi des formations pour les conducteurs de semi-remorques ne sont toujours pas obligatoires en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada/CBC/Jason Warick

« Ouvrez vos yeux et regardez attentivement ce qui se passe autour de vous, parce qu’il y a de plus en plus de personnes qui meurent sur ces autoroutes », ajoute Reg Lewis, formateur de conduite à Swift Current.

L’accident des Broncos de Humboldt a mis le manque de formation des camionneurs sous le feu des projecteurs. Après avoir annoncé, le 26 avril dernier, qu’elle imposerait des formations obligatoires pour les camionneurs, SGI est revenue sur sa décision le jour suivant.

Pourtant, de nombreux avantages à ces formations ont été évoqués dans des documents internes de SGI obtenus par CBC News grâce à une demande d’accès à l’information. Ces avantages comprennent la baisse de victimes de la route, l’augmentation de la confiance du public envers l’industrie du transport et l’augmentation de l’employabilité des conducteurs saskatchewanais dans d’autres provinces.

La province pourrait faire une annonce concernant la formation des camionneurs au cours des prochaines semaines, selon la chef des opérations de SGI, Peggy McCune. Cette dernière a refusé de spécifier si les formations seront rendues obligatoires pour les camionneurs.

Le conducteur du semi-remorque dans l'accident des Broncos devra comparaître en Cour le 18 décembre prochain. Il fait face à 16 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort et 13 chefs accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.