La région métropolitaine de Calgary, où habite 38 % de la population albertaine, affiche 65 % des infections grippales récemment enregistrées dans la province.

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de cas de grippe se multiplie beaucoup plus vite à Calgary que dans les autres régions de la province, en novembre.

Le virus de la grippe est l'un des plus imprévisibles que l'on connaisse. Il est donc difficile pour les spécialistes d’expliquer ce phénomène.

Maladie sans frontière

Mais le responsable de la médecine d'urgence pour adultes dans la zone de Calgary, Dr Eddy Lang, émet l’hypothèse que les voyageurs internationaux qui transitent par la métropole albertaine, ramènent le virus dans leurs bagages.

« On enregistre de plus en plus de voyageurs à l’aéroport de Calgary ces dernières années, dit-il. Ils arrivent peut-être en étant déjà contaminés. C’est en tout cas l’explication la plus plausible que j’ai entendue. »

Plus de 1,7 million de passagers internationaux ont atterri à Calgary l’an dernier, contre moins de 500 000 à Edmonton, indiquent les données des deux autorités aéroportuaires.

« C’est la seule raison qui expliquerait qu’on enregistre ces pics précoces à Calgary, mais pas à Edmonton, qui a pourtant quasiment la même démographie, ajoute Dr Lang. À moins d’une coïncidence, je ne vois pas pourquoi la grippe serait plus virulente ici qu’à Edmonton. »

Deux cents patients ont été admis dans des hôpitaux de Calgary souffrant de la grippe; c'est quatre fois plus qu’à Edmonton.

À ce jour, un seul décès lié à la maladie a été signalé dans la province, à Calgary.

Si le virus a rapidement frappé fort à Calgary l’an dernier aussi, le nombre de cas a fini par rejoindre la moyenne provinciale en fin de saison.

En 2015-2016, la région métropolitaine de Calgary a même fini par être celle qui comptabilisait le moins de malades.

C’est ce qui fait dire au Dr Jia Hu, médecin à Calgary, qu’il s’agit plus d’une coïncidence qu’autre chose.

« C’est un virus imprévisible, rappelle-t-il. Il faut surtout retenir qu’il est important de se faire vacciner, en particulier si on vit dans la région de Calgary, où le nombre de cas grimpe rapidement. »