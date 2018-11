MaCali Cormier a perdu la vie samedi soir lors du défilé du père Noël à Yarmouth.

Elle a perdu pied, alors qu'elle courait à côté d'un char allégorique, et a glissé sous le véhicule, un événement « traumatisant » pour toute la communauté.

Nous nous sentons tous très mal et nous avons une réunion [mardi] et je sais que ce sera l'un des premiers points de notre ordre du jour en matière de sécurité , a déclaré Paula Munro-Fraser, bénévole pour le défilé du père Noël du service des pompiers de New Glasgow.

Lorsque quelque chose comme cela se produit, c’est constamment dans vos pensées , a-t-elle ajouté.

Le défilé de New Glasgow est prévu pour le 8 décembre, à 17 h 30.

Règles de sécurité déjà strictes

Mme Munro-Fraser affirme qu'il y a toujours eu des règles de sécurité strictes pour ces défilés, surtout s'il y a des enfants sur des chars allégoriques.

Ces derniers doivent être assis et les bonbons distribués lors du défilé doivent être remis aux participants directement, et non jetés en l’air.

Les organisateurs sont également prudents concernant les décorations sur les chars et leur vitesse.

Avant le début du défilé, la police locale devrait repasser le parcours pour s'assurer que les spectateurs rassemblés se tiennent à une distance sécuritaire de la route.

L'avis de décès de la jeune MaCali Cormier indique qu'elle aimait la natation, le camping et l'équitation. Photo : The Canadian Press/Gracieuseté de la famille Cormier

Souvenir d’une tragédie en 1990

Les organisateurs du défilé dans le comté de Pictou se disent extrêmement sensibles aux questions de sécurité en raison d'une tragédie survenue en 1990. Un étudiant avait alors perdu la vie lors d'un défilé à l'Université St. Francis Xavier, à Antigonish.

Chaque année, je pense à cela, alors je suis toujours à l'affût , dit Mme Munro-Fraser.

Accompagnement et lumière

À Fall River, non loin d'Halifax, le défilé du père Noël devait avoir lieu le 25 novembre. Cependant, il a été reporté en raison des conditions météorologiques.

Ensuite, la nouvelle a commencé à se répandre à propos de la tragédie du défilé [de Yarmouth] la veille au soir , a laissé savoir Paula Beck, coordonnatrice du défilé.

Le défilé de Fall River a été reporté au 9 décembre, en début de soirée.

Bien que l'événement n'ait jamais connu de problèmes majeurs, les organisateurs prévoient eux aussi renforcer la sécurité cette année. Tous les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un parent ou un tuteur et tous les participants devront avoir un objet lumineux en leur possession.

De plus, les personnes distribuant des friandises devront les remettre directement aux participants.

5 autres défilés

La ville de Port Hawkesbury et la municipalité régionale du Cap-Breton (MRCB) révisent également leurs procédures de sécurité pour les cinq défilés prévus dans les prochains jours, du 30 novembre au 8 décembre.

Nous aurons une réunion interne cette semaine pour discuter des cinq derniers défilés de la saison et des éventuelles précautions de sécurité supplémentaires que nous pourrions prendre , a déclaré Jillian Moore, responsable des communications pour la MRCB.

La municipalité envisage de renforcer la sécurité, d'offrir davantage de formation et de procédures pour l'entrée des défilés et des chars dans les rues, et éventuellement de demander à des bénévoles de marcher de chaque côté des chars allégoriques pendant les défilés.