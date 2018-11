« Je ne considère pas cela comme un manque de transparence », a déclaré lundi le chef de police de Regina Evan Bray, en ajoutant que la demande de révision de l’enquête policière par la GRC témoignait d’une volonté d’amélioration.

« Il y a des choses que la police doit sacraliser pour ne pas compromettre des enquêtes futures, c’est pourquoi nous prenons cette décision », a expliqué le chef de police.

Selon lui, tous les éléments concernant les failles de l’enquête ont déjà été évoqués lors de l’enquête du coroner sur la mort de la jeune mère de 29 ans. L’enquête du coroner avait révélé des erreurs et des retards dans l’enquête policière, incluant une erreur de communication résultant dans un retard de six mois avant de mener des tests toxicologiques. Les premiers résultats de l’enquête indiquaient qu'il s'agissait d'un accident, mais l’enquête du coroner a statué que la cause du décès de Nadine Machiskinic était « indéterminée ».

La tante de la victime, Delores Stevenson, s’est dite déçue que la police ne partage pas les découvertes de la GRC.

« Après tout ce que ma famille et moi avons dû traverser pendant deux ans, je pense que nous méritions [de recevoir ces informations] », a-t-elle indiqué.

Selon Evan Bray, la révision de la GRC permettra à la police d’améliorer ses services. Le chef de police affirme que certains changements ont déjà été apportés concernant le traitement des crimes majeurs, comme des formations pour certains enquêteurs et superviseurs. La police compte également transférer deux agents dans le département des crimes majeurs au début de 2019.

L’enquête sur la mort de Nadine Machiskinic n’est plus active. Le chef de police affirme toutefois que les policiers examineront tout élément nouveau qui puisse faire la lumière sur ce dossier.

Avec les informations de Stephanie Taylor, CBC News