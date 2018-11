Selon les informations de Brigitte Dubé

Nombre de décollage ou atterrissage 2015 : 313

2017 : 1543

2018 : 1438 (jusqu’en novembre)

Nombre d'évacuations médicales 2017 : 43

2018 : 54 (jusqu’en novembre)

Pour Eddy Métivier, à elles seules, les évacuations médicales montrent l'importance de maintenir la piste en bon état. Elles sécurisent la population tout en évitant des ruptures de services hospitaliers et ambulanciers.

Lors des transferts de patients, les patients doivent voyager en ambulance jusqu’au prochain aéroport ou plus loin parfois. Quand l’ambulance est partie à Mont-Joli, si la météo n’est pas belle à Mont-Joli et que l’ambulance ne peut pas atterrir là, le patient et l’infirmière continuent jusqu’à Québec. Tu les perds pour une journée si ce n’est pas deux , explique-t-il.

Juin 2017 : des gens d'affaires, de la santé et des élus ont participé à cette photo pour convaincre les gouvernements de financer les travaux de réfection de plus de 5 millions de dollars. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Le conseiller rappelle qu'il y a cinq ans, la piste était en mauvais et son avenir était menacé. Aujourd'hui, la Ville demeure fidèle à son engagement de l'entretenir.

Selon lui, d'autres améliorations pourraient augmenter encore l'achalandage.