Les propriétaires de résidences sont tenus d’utiliser un système de tri à trois sacs : un sac vert pour les déchets organiques, un bleu pour les matières recyclables et un sac clair pour les déchets comme tels.

Je trouve inacceptable que dans des appartements, des écoles, etc., les déchets ne soient pas séparés , a déclaré le conseiller Blair Lawrence à l’issue d’une présentation d’Eco360 Sud-Est, l’agence responsable de la gestion des déchets pour la région.

Blair Lawrence souhaite un système plus contraignant pour les immeubles non résidentiels. Photo : CBC/Shane Magee

Le directeur de la gestion des déchets solides à la Commission de services régionaux Sud-Est, Roland LeBlanc, a affirmé lors de cette présentation qu’il faudrait que la ville adopte un arrêté pour rendre le tri des déchets plus universel.

Des municipalités y songent déjà, a-t-il ajouté.

Des tarifs incitatifs

Eco360 a des tarifs incitatifs pour encourager les propriétaires d’immeubles commerciaux, institutionnels ou industriels à adopter un système de tri. Ainsi, les matières qui arrivent déjà triées à son dépôt sont facturées 75 $ la tonne; le tarif pour les matières non triées s’élèvera à 109 $ la tonne dès l’an prochain.

Eco360 n’a toutefois pas de données sur le pourcentage de propriétaires d'immeubles qui font un tri puisque ceux-ci font souvent appel à des entreprises extérieures qui apportent leurs matières recyclables à des centres privés.

Eco360 a des tarifs incitatifs pour encourager les propriétaires d'immeubles à participer au tri. Photo : Radio-Canada/Steve Lawrence

Selon Ronald LeBlanc, le système de tarifs incitatifs pour les entreprises adopté par Eco360 a permis de contourner certaines difficultés du système de tri en vigueur. Certains immeubles, par exemple, n’ont pas de place pour trois grands bacs de déchets dans leur cour.

Blair Lawrence souhaite que des fonctionnaires municipaux se penchent sur un système plus contraignant pour les propriétaires d’immeubles et fassent rapport au conseil. Il s’attend également à ce que la Commission de services régionaux Sud-Est, qui regroupe les maires et des représentants des districts de services locaux de la région, se penche sur la question l’an prochain.

Avec les informations de Shane Magee, CBC