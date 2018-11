Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour une grande partie de l'ouest, du centre et du nord de la province, à l'exception du Madawaska et de la Péninsule acadienne.

De 15 à 20 cm de neige pourraient tomber sur ces secteurs. La neige devrait se changer en pluie sur les régions du centre et du nord-est mardi soir, mais persister sous forme de neige dans le nord jusqu'à mercredi matin.

Les régions sud et est de la province recevront un mélange de pluie et de meige ou de pluie.

Des vents forts de l'est doivent se lever au cours de la journée de mardi, ce qui pourrait produire des vagues « pouvant éclabousser les routes côtières faisant face à l'est », selon l'agence météorologique. De fortes vagues pourraient aussi toucher les côtes qui font face à l'est, dans la Péninsule acadienne, à marée haute.