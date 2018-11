Heather McPherson a su convaincre davantage de militants du parti que sa rivale, Paige Gorsak.

La nouvelle élue, une mère de deux enfants, a plus de 25 ans d'expérience dans des organisations non gouvernementales.

Linda Duncan a justifié son départ par la fatigue et de sa décennie à siéger à ce poste de députée. Elle souhaite maintenant passer plus de temps avec sa famille et ses amis.

Linda Duncan a été élue pour la première fois en 2008 en battant le conservateur Rahim Jaffer. Elle était alors la seule députée de l’Alberta à ne pas porter l’étiquette conservatrice.

Elle a été réélue en 2011 et 2015.