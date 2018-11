Un texte de Katrine Deniset

Abusée, menacée, monopolisée : Jennifer a été victime de maltraitance pendant presque 30 ans. Tout a commencé avec des parents adoptifs abusifs. Ce qui a suivi est un premier partenaire violent, puis un deuxième qu'elle a quitté il y a quelques mois pour retrouver la paix dans un refuge pour femmes violentées.

« J'ai vu des gens se frapper depuis le début. C'est ce à quoi je m'attendais de toutes mes relations », admet Jennifer.

Jennifer est une ancienne toxicomane — l'alcool et la drogue ne font plus partie de sa vie depuis un bon moment. En dépit de sa sobriété, son ancien compagnon revenait régulièrement à la maison, carton de bières à la main. Quand il finissait de boire, les choses tournaient au vinaigre.

« Il s'agitait, il me traitait de noms et il se mettait à crier des jurons dans le visage de mes enfants », raconte-t-elle.

Pour éviter les crises de son ex, Jennifer faisait tout pour lui plaire. S'il exigeait un repas, elle le lui préparait, et chaque mot qui sortait de sa bouche était pesé.

Un matin, l'ex de Jennifer, enragé après une dispute, l'a enfermée toute la journée dans une chambre. Les fils de Jennifer, de l'autre côté de la porte, ont demandé à leur mère si tout allait bien.

« Je leur ai répondu ''mangez vos céréales, préparez-vous pour l'école, tout ira bien'' », se remémore Jennifer.

Le lendemain matin, l'ancien partenaire de Jennifer l'a libérée avant de quitter la maison pour le travail. C'est en sanglots que l'aîné de Jennifer l'a retrouvée.

Jennifer et ses enfants ont amassé leurs choses ce même jour pour partir en direction d'un refuge.

Si Jennifer a repoussé son départ pendant deux ans, c'est en grande partie pour ses enfants. Elle rêvait de leur offrir une vie familiale, tout comme dans les contes de fées.

« Il a fallu que je lâche le rêve parce qu'il n'existait pas. Mais, la stabilité financière existait avec mon ex, et je n'ai pas toujours pu offrir ça à mes enfants quand je les élevais seule », raconte Jennifer.

Entre 2015 et 2018, 30 987 personnes ont fait appel aux 51 refuges de l'Alberta pour échapper à la violence, selon le Conseil albertain des refuges pour femmes. Beaucoup d'entre eux étaient des enfants, selon la directrice du conseil, Jan Reimer.

On appelle ça des hébergements pour femmes violentées, mais la plupart du temps, il y a plus d'enfants que de femmes. Jan Reimer, directrice du Conseil albertain des refuges pour femmes

Au moins un refuge d'Edmonton, Wings of Providence, a confirmé à Radio-Canada que 38 enfants occupent avec leurs mères ses 20 unités locatives. Ce nombre a déjà atteint 50 enfants, selon la directrice du refuge, Pat Garrett.

Les enfants sont braves et, comme dans le cas de Jennifer, ce sont souvent eux qui poussent leur mère à fuir le danger, selon Karin Lord, une psychologue qui travaille avec les enfants traumatisés.

« Ils n'ont pas la langue dans la poche. Mais la violence familiale est totalement déstabilisante pour les jeunes témoins, et s'ils se sentent anxieux après avoir fui la situation, ils arrêteront peut-être de parler », explique Karin Lord.

La vie nomade, le manque de sommeil et la peur de voir son parent triste sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à une vie scolaire stressante pour un enfant ayant témoigné la violence, selon Karin Lord.

« Ils sont nombreux à développer une image négative d'eux-mêmes et, par conséquent, certains jeunes ne percevront pas l'école comme un lieu sûr alternatif », dit la psychologue.

La meilleure chose qu'un parent ou un professeur puisse faire, d'après elle, c'est de valider les sentiments de ces enfants tout en réinstaurant une routine dans leur vie.

Les plaies de Jennifer et sa famille sont encore ouvertes, mais cette mère de trois est persuadée que la transition vers une nouvelle vie se fera un jour à la fois.