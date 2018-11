Un texte de Charles Beaudoin

Une citoyenne a déposé une pétition de quelque 200 noms recueillis sur Internet au conseil d'arrondissement des Nations lundi soir pour signifier sa désapprobation face au projet. Louise Davis craint notamment que le couvent des soeurs soit endommagé par le promoteur, ce qu'a réfuté la présidente du conseil d'arrondissement, Chantal L'Espérance.

Le bâtiment est protégé dans sa partie originale. Toute la partie vue de la rue Galt Ouest, il n'y a aucune partie d'altérée et elle est conservée intégralement, tout comme le presbytère et la chaufferie, qui sont de petits bâtiments patrimoniaux , a-t-elle expliqué.

Louise Davis admet ne pas avoir assisté à la séance d'information publique tenue en amont du projet en juillet dernier où plus d'une centaine de personnes se sont présentées. Elle n'a pas non plus participé à la séance de consultation sur le projet de modification de l'immeuble des petites soeurs de la Sainte-Famille jeudi dernier.

La pétition que vous faites, c'est intéressant, mais ça n'a aucune valeur légale par rapport à la Loi sur l'aménagement urbain , lui a expliqué l'urbaniste-coordonnateur à la Ville de Sherbrooke, Michel Beauchesne.

La première étape, c'est de signifier aux services juridiques un nombre de signatures des personnes de la zone concernée et des zones contiguës et ce n'est pas toute la Ville de Sherbrooke. Michel Beauchesne, urbaniste-coordonnateur à la Ville de Sherbrooke

Pensé comme un village, le quartier propose de l'hébergement diversifié et multigénérationnel et des commerces regroupés près de la rue Galt ouest et entourant une place publique. L'objectif est également de rendre plus accessible le mont Bellevue et le campus de l'Université de Sherbrooke aux piétons et aux cyclistes par l'ajout de sentiers multidisciplinaires et d'escaliers.

La Sherbrookoise Louise Davis Photo : Radio-Canada

De morceler cette montagne-là, je pense que ça n'appartient pas seulement à l'arrondissement des Nations, mais à tout le monde en ville [...] Ce n'est pas l'arrondissement qui a juridiction sur la montagne. La montagne appartient à Sherbrooke d'abord et avant tout , soutient toutefois Louise Davis.

Celle qui demeure sur la rue Lajoie, hors de la zone contiguë au projet, analysera au cours des prochains jours les recours qui lui sont proposés.